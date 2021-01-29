В Печерском суде говорят, что не открывали производств по Порошенко и Байдену

Суд также сообщил о досудебном расследовании в отношении отдельных представителей международных организаций по заявлению нардепа Андрея Деркача.

В Печерском суде говорят, что не открывали производств по Порошенко и Байдену
Фото: LB.ua

Печерский районный суд Киева не принимал решений о возбуждении уголовных дел в отношении президента США Джозефа Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба суда.

Вместе с тем суд сообщил о проведении досудебного расследования относительно действий отдельных представителей международных организаций по заявлению народного депутата Андрея Деркача. Фамилии фигурантов этого дела не уточняются.

"Судебным решением от 11 сентября 2020 года удовлетворена жалоба адвоката Александра Телешецкого и уполномоченные лица Офиса генерального прокурора обязаны внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по заявлению народного депутата Деркача Андрея Леонидовича от 10 августа 2020 года о совершении уголовного преступления и начать досудебное расследование. По содержанию заявления от 10 августа 2020 года усматривается, что признаки уголовного преступления имеют действия отдельных представителей международных организаций, без указания их фамилий", - говорится в сообщении.

Напомним, адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань на брифинге 26 января сообщил, что через два дня после инаугурации президента США были открыты новые производства в отношении Порошенко и новоизбранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

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