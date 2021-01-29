Подготовка убийства Наумова: подозреваемый назвал имя заказчика - СМИ

По информации СМИ, недавно Нескоромный рассматривался как кандидат на пост главы СБУ.

Фото: СБУ

Полковник СБУ Юрий Расюк согласился сотрудничать со следствием. Во время сегодняшнего судебного заседания по делу он подтвердил, что заказчиком покушения на убийство генерала СБУ Андрея Наумова был полковник СБУ Дмитрий Нескоромный - бывший первый заместитель председателя СБУ , начальник Главного управления по борьбе с коррупцией.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор издания Цензор.Нет Юрий Бутусов со ссылкой на источники, присутствовавшие на закрытом заседании суда.

"Расюк заявил, что пошел на сделку со следствием и даст показания для полного разоблачения своего друга Нескоромного. Расюк рассказал о деталях суперскандального дела и подтвердил выдвинутые против него подозрения. Также показания дал свидетель Олег Поскотинин, которому Расюк предложил стать исполнителем покушения. Поскотинин давал показания в маске", - сообщил Бутусов.

По словам журналиста, до недавнего времени Нескоромный был одним из самых влиятельных силовиков в государстве, имел личные встречи с президентом Зеленским, рассматривался как кандидат на пост главы СБУ .

"20 января, по данным Цензор.Нет, полковник Нескоромный посетил Офис президента, после чего скрылся от наружного наблюдения СБУ ", - сообщил Бутусов.

Напомним, 23 января правоохранители задержали полковника “Альфы” СБУ Юрия Расюка. Его подозревают в подготовке убийства начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. По версии следствия, заказчиком убийства является бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный. 26 января ему объявили о подозрении.

Сегодня СМИ обнародовали записи телефонных разговоров Нескоромного, на которых тот благосклонно высказывался о президенте РФ Владимире Путине и роSSийской церкви.