Зеленский назначил Скичко главой Черкасской ОГА

Перед этим Зеленский освободил Виктора Гусака от временного исполнения обязанностей главы Черкасской областной государственной администрации.

Зеленский назначил Скичко главой Черкасской ОГА
Фото: facebook/Слуга Народа

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Скичко главой Черкасской облгосадминистрации.

Соответствующий указ №38/2021 от 29 января обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Скичко Александра Александровича главой Черкасской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Перед этим был обнародован указ №37/2021, которым Зеленский освободил Виктора Гусака от временного исполнения обязанностей главы Черкасской областной государственной администрации.

Напомним, что 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Черкасской областной государственной администрации Сергея Сергийчука. Временное исполнение обязанностей тогда возложили на Виктора Гусака, который был заместителем председателя Черкасской ОГА.

20 января Кабмин согласовал назначение нардепа "Слуги народа" Скичко главой Черкасской ОГА.

29-летний Александр Скичко до политической карьеры работал телеведущим. В 2019 году был избран народным депутатом по 197 округу в Черкасской области. Является членом комитета по вопросам транспорта.

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