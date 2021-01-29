Венгрия первой в ЕС разрешила китайскую вакцину от коронавируса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что будет прививаться вакциной Sinopharm.

Венгрия первой в ЕС разрешила китайскую вакцину от коронавируса

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии дал согласие на применение в стране вакцины от коронавируса, разработанной китайской компанией Sinopharm. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили в министерстве здравоохранения Венгрии.

Таким образом Венгрия стала первой страной в ЕС, которая официально разрешила применять на своей территории китайскую вакцину от коронавируса, передает DW.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сам будет вакцинирован этим китайским препаратом. По словам Орбана, он "больше доверяет" именно препарату от Sinopharm.

"Я буду ждать своей очереди, и, когда придет время, выберу китайскую вакцину", - заверил руководитель венгерского правительства.

Объясняя свое решение, Орбан заявил, что китайцы имеют "самый продолжительный опыт работы с вирусом, поэтому они, вероятно, лучше всех осведомлены".

Венгрия планирует подписать контракт с китайским производителем в пятницу или субботу, 30 января, добавил Орбан.

Накануне в администрации Орбана сообщили, что Венгрия еще до получения официального разрешения заказала у компании Sinopharm 500 тысяч доз вакцины. В будущем каждая вакцина, которой уже провакцинировали более миллиона раз, должна получить разрешение на применение в Венгрии.

На прошлой неделе Венгрия также стала первой страной ЕС, которая по ускоренной процедуре предоставила предварительное разрешение на применение роSSийской вакцины "Спутник V" и заказала два миллиона доз этого препарата.

Вакцина фармацевтической компании Sinopharm была первой, которую Китай одобрил для широкого применения внутри страны. Разработчик вакцины - группа China National Biotec (CNBG), которая входит в Sinopharm. Это первая китайская вакцина, которая прошла полные клинические испытания.

Sinopharm сообщала, что ее вакцина показала эффективность на уровне 79,3% по промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний, и эти результаты соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения.

Кроме Китая, вакцина проходила клинические испытания в ОАЭ, Бахрейне, Иордании, Перу и Аргентине. В Бахрейне и ОАЭ ее использование уже одобрено.

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