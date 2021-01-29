Из-за миллионных премий и тарифной политики: Разумков объяснил, почему не поддержал назначение Витренко министром

"Есть бизнес, а есть государственная должность и государственническая позиция, и сочетать их не очень правильно и не очень эффективно".

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков пояснил, что воздержался при голосовании за назначение Юрия Витренко на должность вице-премьера - министра энергетики из-за его многомиллионных премий и тарифной политики.

Об этом Разумков сказал на брифинге после закрытия четвертой сессии Верховной Рады девятого созыва, передает Укринформ.

"И в первый раз я не поддерживал это кадровое назначение, и на этот раз также я воздержался. Свою позицию я высказывал, это связано в первую очередь было с премиями, и многие из народных депутатов, в том числе, и я говорили о том, что сегодня трудно государству", - отметил спикер.

Разумков сказал, что тарифы, в первую очередь, бьют не по нему, не по Витренко или многим из народных депутатов Украины, а бьют именно по наименее защищенным слоям населения.

"И когда они слышат, что кто-то из чиновников или будущих чиновников получает премии миллионные или десятки миллионов и даже больше сотни миллионов, то я думаю, что люди нас не поймут. Я понимаю, что есть бизнес, а есть государственная должность и государственническая позиция, и сочетать их не очень правильно и не очень эффективно", - считает Дмитрий Разумков.

Глава ВР добавил, что его позиция также связана с тарифной политикой.

"В первую очередь потому, что газ откровенно не относится к прямой зоне ответственности исполняющего обязанности министра, хотя вчера во время своего выступления они брали это как их достижения. Поэтому тоже есть вопросы. К таким событиям, как увеличение тарифов, надо готовиться, в первую очередь, и экономически, и параллельно с этим информационно, чтобы сообщить людям, как это будет происходить, и как государство будет защищать их интересы, через субсидии те же", - сказал Разумков.

Напомним, впервые кандидатуру Витренко на должность министра энергетики отклонили 17 декабря, а 21 декабря его назначили и.о.

28 января парламент во второй раз отказал Витренко в назначении. За него проголосовали только 204 нардепа. Источники LB.ua во фракции "Слуга народа" считают, что третья попытка сделать из Витренко вице-премьера хотя и возможна, но маловероятна.

Вопрос назначения Витренко рассматривали на заседании фракции "Слуга народа" в понедельник, 25 января. У депутатов пропрезидентской фракции было к кандидату несколько вопросов. Один из них касался премии в 4 млн долларов в качестве вознаграждения за победу над "Газпромом" в арбитраже. И Витренко, по словам собеседника, сказал, что не откажется от премии.

Со вторника среди депутатов «слуг народа» проводили опрос, готовы ли они поддержать кандидатуру Витренко. Голоса собирали в мобильном приложении.

Согласно поправке в закон о Кабинете министров, после отклонения Витренко премьер обязан подать новую кандидатуру министра энергетики в течение 30 дней.