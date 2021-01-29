Стала известна дата закрытого заседания комитетов Рады, на котором заслушают главу СБУ Баканова

Совместное закрытое заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и комитета по вопросам правоохранительной деятельности состоится 1 февраля.

Согласно информации на сайте парламента, заседание начнется в 15:00 по адресу ул. Садовая, 3.

В повестке дня один вопрос: информация руководства Службы безопасности Украины о резонансных событиях, связанных с сотрудниками Службы безопасности Украины, и перспективы развития Службы.

Ранее нардеп Ирина Верещук в комментарии LB.ua сообщила о намерении народных депутатов в рамках парламентского контроля заслушать Ивана Баканова относительно скандала с громким задержанием сотрудника СБУ и подозрением по подготовке покушения на другого представителя спецслужбы.

Также, по ее словам, депутаты ожидают пресс-конференции главы СБУ по этому вопросу.

Депутат подчеркнула, что на заседании фракции 25 января с участием президента Владимира Зеленского этот вопрос не рассматривали, однако депутаты-члены Комитета "намерены пригласить коллег-депутатов, например, из правоохранительного комитета на общее заслушивание».

Коллега Верещук по комитету и депутат "Слуги народа" Марьяна Безуглая добавила, что пока резонансные дела в СБУ обсуждались на уровне комитета. В ближайшее время предполагается общение с руководством спецслужбы.

В свою очередь, глава Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, депутат "Слуги народа" Денис Монастырскии? в комментарии LB.ua подтвердил возможное совместное заседание комитетов.

В то же время, народные депутаты даже "off records" отказались от комментариев относительно возможных версий касательно ситуации в СБУ , настаивая на тайне следствия, которое уже идет.

Напомним, 23 января полковник "Альфы" СБУ Юрий Расюк был задержан по подозрению в подготовке убийства начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Сообщалось, что в заказе убийства подозревают бывшего заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, который сбежал.

26 января Нескоромному объявили о подозрении.

Нескоромный был заместителем главы СБУ в июле - ноябре 2019 года, после чего получил повышение и стал первым заместителем - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В марте 2020 года он был освобожден от должности.

Вчера Верховная Рада приняла за основу закон №3196-д президента Владимира Зеленского о реформе Службы безопасности Украины.