Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Фигурант дела об убийстве Шеремета остается под стражей по меньшей мере до 7 февраля.

Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей
Фото: Макс Трєбухов

Киевский апелляционный суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление Шевченковского районного суда города Киева от 10 декабря 2020 года в части продления обвиняемому А. меры пресечения в виде содержания под стражей оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты, поданная в интересах обвиняемого А., - без удовлетворения", - сказано в сообщении.

Таким образом, Антоненко будет находиться под стражей по меньшей мере до 7 февраля.

В суде напомнили, что Андрей Антоненко обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство"), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в декабре Антоненко оставили под стражей несмотря на подозрение на ковид. 12 января стало известно, что Антоненко пожаловался на ухудшение здоровья, у него в СИЗО начали выпадать зубы. Однако 19 января суд снова отказался менять ему меру пресечения.

Шеремет погиб в 2016 году в Киеве в результате подрыва его автомобиля. До декабря 2019-го в расследовании убийства Шеремета не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что мужчина культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

19 января, в Нацполиции подтвердили допрос бывшего сотрудника белорусского спецподразделения Игоря Макара. В деле Шеремета он имеет процессуальный статус свидетеля.

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