НАБУ заявило о попытке вывести дело Татарова из их подследственности из-за переквалификации преступления Микитася

Действия Микитася переквалифицировали в подстрекательство к преступлению и введение в заблуждение суда или иного органа.

НАБУ заявило о попытке вывести дело Татарова из их подследственности из-за переквалификации преступления Микитася
Фото: maxim-mikitas.com

Прокурор Офиса генерального прокурора 27 января переквалифицировал инкриминируемую экс-нардепу Максиму Микитасю причастность к коррупции в некоррупционное преступление. Таким образом создаются формальные основания для устранения детективов НАБУ от расследования, одним из фигурантов которого является заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

В НАБУ заявили, что изменение подозрения одному из участников преступления по делу о предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта на нетяжкую некоррупционную статью Уголовного кодекса Украины свидетельствует об искусственном создании офисом генпрокурора основы для вывода из-под ответственности лиц, задействованных в совершении преступления, среди которых - заместитель руководителя Офиса Президента.

Отмечается, что причастность Микитася к коррупционному правонарушению подтверждается и расследованием, и показаниями самого подозреваемого.

Обвинение переквалифицировали в введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа по ст. 384 и подстрекательство к совершению уголовного преступления по ст. 27 Уголовного кодекса Украины.

"Обращаем внимание Офиса Генпрокурора, что, согласно требованиям ч. 7 ст. 216 УПК Украины, в уголовных процессах по ст. 384 Уголовного кодекса Украины досудебное расследование осуществляет следователь того органа, к подследственности которого относится уголовное преступление, в связи с которым начато досудебное расследование. Поскольку экспертиза, по результатам которой выдан недостоверный вывод, проводилась по факту уголовного преступления, подследственного НАБУ, именно Национальное бюро должно осуществлять досудебное расследование даже после изменения квалификации", - отметили в НАБУ.

В бюро считают, что Офис генпрокурора фактически заблокировал возможность обжалования в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда решения Печерского райсуда столицы об изменении подследственности в уголовном производстве по подозрению Олега Татарова.

Напомним, что 24 декабря Высший антикоррупционный суд должен выбрать Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять его под стражу с альтернативой 10 млн гривен залога. Однако еще до начала заседания суда Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ. По данным источников, соответствующее решение подписал заместитель Офиса генпрокурора Алексей Симоненко. В Офисе объяснили, что выполняли решение суда.

Позже стало известно, что заседание по избранию меры пресечения Татарову перенесли на понедельник, 28 декабря, поскольку после передачи дела от НАБУ в СБУ неизвестно, кто должен представлять обвинение.

Накануне Печерский райсуд столицы обязал Офис генпрокурора передать дело из НАБУ в другой правоохранительный орган. Но, как утверждают в НАБУ, их дела может рассматривать только ВАКС. Соответственно, Печерский суд таких решений принимать не может.

2 декабря в НАБУ заявили, что Офис генпрокурора сознательно срывает дело Татарова. Заместителя руководителя Офиса президента подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Меру пресечения Татарову не избрали и на заседании и 30 декабря.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования НавальногоПутин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения
Активисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать НавальногоАктивисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать Навального
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегацииВ ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации
Блок рекламы


Похожие новости
Высший антикоррупционный суд и Высший совет правосудия поссорились из-за дисциплинарных дел против судейВысший антикоррупционный суд и Высший совет правосудия поссорились из-за дисциплинарных дел против судей
Януковичу объявили подозрение в госизмене из-за "Харьковских соглашений"Януковичу объявили подозрение в госизмене из-за "Харьковских соглашений"
Анонсированную на 2 февраля пресс-конференцию Нескоромного в Брюсселе перенесли из-за карантинаАнонсированную на 2 февраля пресс-конференцию Нескоромного в Брюсселе перенесли из-за карантина
Тупицкий решил судиться с УГО из-за недопуска его в КСУТупицкий решил судиться с УГО из-за недопуска его в КСУ
В Офисе президента впервые прокомментировали скандал с Дубинским из-за СШАВ Офисе президента впервые прокомментировали скандал с Дубинским из-за США
Военный погиб на полигоне из-за наезда транспортера-тягачаВоенный погиб на полигоне из-за наезда транспортера-тягача
Полиция перешла на усиленный режим из-за запланированных в центре Киева акции протестаПолиция перешла на усиленный режим из-за запланированных в центре Киева акции протеста
Норвегия закрывает границы для иностранцев из-за ситуации с COVID-19Норвегия закрывает границы для иностранцев из-за ситуации с COVID-19
НАБУ подтвердило возобновление дела "Роттердам +"НАБУ подтвердило возобновление дела "Роттердам +"
Чиновнику НАБУ сообщено о подозрении за 30 тыс. грн незаконных "больничных"Чиновнику НАБУ сообщено о подозрении за 30 тыс. грн незаконных "больничных"
Последние новости
Подгружаем последние новости