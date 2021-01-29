НАБУ заявило о попытке вывести дело Татарова из их подследственности из-за переквалификации преступления Микитася

Действия Микитася переквалифицировали в подстрекательство к преступлению и введение в заблуждение суда или иного органа.

Прокурор Офиса генерального прокурора 27 января переквалифицировал инкриминируемую экс-нардепу Максиму Микитасю причастность к коррупции в некоррупционное преступление. Таким образом создаются формальные основания для устранения детективов НАБУ от расследования, одним из фигурантов которого является заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

В НАБУ заявили, что изменение подозрения одному из участников преступления по делу о предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта на нетяжкую некоррупционную статью Уголовного кодекса Украины свидетельствует об искусственном создании офисом генпрокурора основы для вывода из-под ответственности лиц, задействованных в совершении преступления, среди которых - заместитель руководителя Офиса Президента.

Отмечается, что причастность Микитася к коррупционному правонарушению подтверждается и расследованием, и показаниями самого подозреваемого.

Обвинение переквалифицировали в введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа по ст. 384 и подстрекательство к совершению уголовного преступления по ст. 27 Уголовного кодекса Украины.

"Обращаем внимание Офиса Генпрокурора, что, согласно требованиям ч. 7 ст. 216 УПК Украины, в уголовных процессах по ст. 384 Уголовного кодекса Украины досудебное расследование осуществляет следователь того органа, к подследственности которого относится уголовное преступление, в связи с которым начато досудебное расследование. Поскольку экспертиза, по результатам которой выдан недостоверный вывод, проводилась по факту уголовного преступления, подследственного НАБУ, именно Национальное бюро должно осуществлять досудебное расследование даже после изменения квалификации", - отметили в НАБУ.

В бюро считают, что Офис генпрокурора фактически заблокировал возможность обжалования в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда решения Печерского райсуда столицы об изменении подследственности в уголовном производстве по подозрению Олега Татарова.

Напомним, что 24 декабря Высший антикоррупционный суд должен выбрать Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять его под стражу с альтернативой 10 млн гривен залога. Однако еще до начала заседания суда Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ . По данным источников, соответствующее решение подписал заместитель Офиса генпрокурора Алексей Симоненко. В Офисе объяснили, что выполняли решение суда.

Позже стало известно, что заседание по избранию меры пресечения Татарову перенесли на понедельник, 28 декабря, поскольку после передачи дела от НАБУ в СБУ неизвестно, кто должен представлять обвинение.

Накануне Печерский райсуд столицы обязал Офис генпрокурора передать дело из НАБУ в другой правоохранительный орган. Но, как утверждают в НАБУ, их дела может рассматривать только ВАКС. Соответственно, Печерский суд таких решений принимать не может.

2 декабря в НАБУ заявили, что Офис генпрокурора сознательно срывает дело Татарова. Заместителя руководителя Офиса президента подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Меру пресечения Татарову не избрали и на заседании и 30 декабря.