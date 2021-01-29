ВАКС арестовал средства нардепа Дубневича по делу хищения 93 млн грн "Укрзализныци"

Арестованы более 100 тыс. долларов США и более 100 тыс. евро, изъятые у нардепа во время обысков.

Высший антикоррупционный суд арестовал средства народного депутата Украины Ярослава Дубневича, подозреваемого в завладении более 93 млн гривен средств ОАО "Укрзализныци", то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Так, по решению суда арестованы более 100 тыс. долларов США и более 100 тыс. евро, изъятые у народного депутата во время обысков, информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Указанные средства арестованы на срок судебного следствия и рассмотрения дела в суде. Постановление может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции в течение пяти дней с момента его оглашения.

"Сейчас досудебное расследование по делу завершено, идет ознакомление с материалами дела. После чего обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - сообщили в САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что группа должностных лиц филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" с привлечением подконтрольных предприятий-посредников организовала проведение процедур открытых торгов по закупке стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления.

Несмотря на то, что ОАО "Днепропетровский стрелочный завод" является единственным производителем стрелочной продукции на территории Украины, победителями торгов стали две компании-посредницы. Бенефициарным собственником одной из этих компаний оказался народный депутат.

Кроме того, следствием установлено, что депутат лично лоббировал выделение денежных средств из бюджета ПАО "Укрзализныця" на закупку товаров у именно этих предприятий. В результате реализации такой преступной схемы, согласно результатам экспертиз, предприятие в течение 2015-2017 годов переплатило за поставки товаров более 93 млн гривен.

В течение января-февраля 2019 года было сообщено о подозрении 8 лицам, а именно - главе правления - генеральному директору производителя стрелочной продукции; первому заместителю генерального директора производителя стрелочной продукции; директору фиктивной компании-победителя торгов; директору компании-посредника, трем сотрудникам и бывшему заместителю руководителя филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

Народных депутатов Богдана и Ярослава Дубневичей неоднократно обвиняли в заработке на поставках "Укрзализныци". Им якобы помогал руководитель пассажирского сектора "Укрзализныци", член правления УЗ Сергей Михальчук, еще одним участником схемы называли бывшего гендиректора сектора "Укрзализныци" Михаила Костюка.

31 октября 2019 года Верховная Рада сняла с Ярослава Дубневича неприкосновенность и позволила арест нардепа. В тот же день Дубневичу вручили подозрение. Депутату инкриминируют причинение убытков "Укрзализныце" в размере 93,277 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК). Впоследствии он заплатил назначенный судом залог 90 млн грн и вышел на свободу.

После объявления подозрения народный депутат Ярослав Дубневич начал переписывать подконтрольные ему компании и имущество на своих родственников.