Порошенко призвал демократические силы поддержать кандидатуру Маруси Зверобой на довыборах в Раду

Маруся Зверобой баллотируется по одномандатному округу в Ивано-Франковской области.

Порошенко призвал демократические силы поддержать кандидатуру Маруси Зверобой на довыборах в Раду
Фото: eurosolidarity.org

«Европейская Солидарность» официально выдвинула кандидатом на выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №87 известного волонтера, добровольца, десантницу Марусю Зверобой. Такое решение принял съезд партии.

«Маруся Зверобой, которая вела абсолютно обычную жизнь, занималась бизнесом, но с первых дней войны она - женщина, мать - приняла решение, что ее место на фронте. Потому что ничего важнее судьбы Украины не существует», - отметил лидер партии Петр Порошенко.

«Если вы спросите у десантников, кто такие «Марусины медведи» - то это рота, принявшая решение солидаризироваться с действиями мощной патриотки, профессионала, человека, который безоговорочно любит Украину, - Маруси Зверобой. Я хочу подчеркнуть, что и роль, и та миссия, которая была отыграна во время войны, - она была очень важной, но сейчас остается другая угроза и другие вызовы», - отмечает пятый Президент.

Лидер «Европейской Солидарности» призвал другие политические силы поддержать кандидатуру Маруси Зверобой.

«Я хочу призвать все демократические силы Украины: Маруся Зверобой - это не только и не столько о «Европейской Солидарности», это об Украине, о государственности, о созидании государства. И победить мы можем, только когда объединимся. Мое обращение к «Голосу» - поддержите Марусю Зверобой. Мое обращение к «Батькивщине», к «Свободе» - поддержите Марусю Зверобой. Не надо поддерживать Порошенко - поддержите Марусю. Мы должны победить. Это должно быть тестом на способность противостоять Зе-19», - обратился Порошенко.

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