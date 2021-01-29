Суд смягчил меру пресечения Стерненко

Приморский районный суд Одессы смягчил меру пресечения Сергею Стерненко, обвиняемому в умышленном убийстве, и отпустил его под личное поручительство депутата Верховной Рады Романа Лозинского.

Об этом Стерненко и Лозинский написали в фейсбуке.

Ранее Стерненко находился под ночным домашним арестом.

Напомним, что в мае 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение и скончался. Это было третье нападение на Стерненко.

Через два года активисту объявили подозрение в умышленном убийстве. По версии следствия, Стерненко, защищаясь при нападении, ранил ножом двух человек, а потом догнал одного - Ивана Кузнецова - и нанес ему смертельное ранение. Тело погибшего было найдено почти в 100 м от места первой схватки. Сам Стерненко в интервью LB.ua говорил, что выхватил нож у одного из тех, кто на него напал, и начал отмахиваться вслепую. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 минут один из них упал - у него была рана на животе.