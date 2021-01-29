Подземный комплекс в "дворце Путина" идет вниз на 16 этажей

"Это беспрецедентный подземный объект, аналогов по сложности в РоSSии нет".

РоSSийское издание "Медуза" провело собственное расследование после фильма команды Алексея Навального о роскошном "дворце Путина" на черноморском побережье.

Журналисты выяснили, что Путин редко посещает эту резиденцию (за все время он там был раза четыре), но к каждому визиту готовятся очень тщательно. Рабочих могут среди ночи поднять, чтобы перестелить газон, а когда Путин гуляет по усадьбе, на территорию не допускают ни рабочих, ни даже подрядчиков.

Большое внимание в расследовании уделили подземному комплексу, который обеспечивает быстрый спуск с мыса, на котором стоит дворец, к морю.

Выяснилось, что подземный комплекс под резиденцией идет вниз на 16 этажей и пронизывает мыс насквозь.

На самом верху - вестибюль, "как в метро", на 14-15 этажах - верхний блок технических помещений, на восьмом - винотека с видом на море, в самом низу - технические помещения и стометровый тоннель к пляжу.

Вестибюль лифта, на котором можно спуститься под землю, расположен в нескольких десятках метров от главного здания - на случай эвакуации. При этом внутрь мыса можно попасть с трех различных вестибюлей; один из них предназначен для персонала. Свод шахты обошелся в свое время (ее строили в 2007-2011 годах) примерно в три миллиарда рублей.

"Там каждый кубометр объема горного массива напичкан огромным количеством всяких решений. Сочетание горных выработок между собой, соединения различных блоков! Эвакуационная штольня, вертикальный ствол с лифтовой шахтой - это беспрецедентный подземный объект, аналогов по сложности и насыщенности в РоSSии просто нет. В мире - может быть, но не в РоSSии", - цитирует издание одного из инженеров, причастных к строительству.

Через подземный комплекс при необходимости можно эвакуировать жителей дворца.

Издание также выяснило, что объект, который в фильме Навального назвали "аквадискотека" на самом деле является светомузыкальным фонтаном с барной стойкой. На территории резиденции таких фонтанов два.

Строительными работами во дворце полностью руководит Федеральная служба охраны. Государственная охрана отвечает за дисциплину на объекте и передает заказы подрядчикам по поручениям заказчика.

Напомним, что на следующий день после ареста Навального его команда выложила расследование о дворце. За последующие дни оно получило более 100 млн просмотров на Youtube.

Этот двухчасовой фильм рассказывает о роскошном поместье на роSSийском черноморском побережье неподалеку от Геленджика, которое, как утверждает Навальный, принадлежит Путину и финансируется людьми из его окружения.

Путин лично прокомментировал этот фильм, отрицая, что ему принадлежит этот дворец.