В Китае казнили экс-главу крупнейшей компании по управлению активами

Лая Сяоминя приговорили к смерти за взяточничество, растрату и многоженство.

В Китае казнили экс-главу крупнейшей компании по управлению активами
Фото: hinadaily.com.cn

В Китае казнили бывшего главу государственной компании по управлению активами China Huarong Лая Сяоминя, которого в начале января приговорили к смертной казни за взяточничество, растрату и многоженство.

Об этом со ссылкой на Центральное телевидение КНР сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня утром народный суд средней ступени Тяньцзиня в соответствии с утвержденной законом процедурой привел в исполнение смертный приговор в отношении Лая Сяоминя", - говорится в сообщении.

Лая Сяоминя приговорили к смертной казни 5 января. Суд постановил, что он незаконно растратил более 25 млн юаней (примерно 3,9 млн долларов США), получил взятку в 1,79 млрд юаней (примерно 280 млн долларов США), а также длительное время жил вместе с другими женщинами как муж, хотя у него уже была жена.

Китайские СМИ пишут, что у Лая Сяоминя было более 100 квартир и столько же любовниц. По некоторым сообщениям, он устраивал своих любовниц на высокие должности в 33 предприятиях, работающих под эгидой госкомпании по управлению активами.

Расследование против него началось в 2018 году. Тогда же его сняли с должности и исключили из партии. В 2020 году в документальном фильме Центрального телевидения Китая он признался, что хранил деньги, драгоценности и другие активы в пекинской квартире, которую он назвал "супермаркет".

Лай Сяоминь заявил, что ничего не потратил из денег, полученных в качестве взяток, надеясь сохранить их для своих детей.

China Huarong - одна из четырех компаний, основанных китайским правительством после азиатского финансового кризиса 1997 года. Ее специализация - управление проблемными долгами.

Напомним, в мае 2018-го суд города Тяньцзинь в Китае приговорил к пожизненному заключению бывшего высокопоставленного чиновника, члена политбюро Коммунистической партии Сунь Чженцая по делу о коррупции. Он был признан виновным в получении взяток на 170 млн юаней.

В ноябре 2017 покончил с собой член Центрального военного совета Китая генерал Чжан Ян, подозреваемый в причастности к коррупционным схемам.

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