Зеленский подписал указ о создании рынка социальных услуг

Президент Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении права граждан на качественные и безопасные социальные услуги.

На сайте президента сообщается, что подписание этого указа обусловлено, в частности, недавними трагическими событиями в Харькове, где произошел пожар в доме престарелых.

Зеленский поручил найти все подобные учреждения и поставить их на учет, включив в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг.

Президент предлагает разработать законопроекты по совершенствованию системы социальных услуг, ввести финансирование соцуслуг по принципу "деньги ходят за получателем", обеспечить их софинансирование из государственного и местного бюджетов.

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлии Соколовской, развитие системы социальных услуг определено Зеленским как один из основных приоритетов.

Закон Украины "О социальных услугах" действует уже год, но остаются нерешенными очень много системных вопросов. Так, требуют уточнения механизмы финансирования, не обеспечен полноценный реестр поставщиков и получателей таких услуг, отсутствуют положения о надзоре и контроле за качеством и безопасностью социальных услуг. Также она добавила, что граждане не знакомы с возможностями получения определенных услуг.

Развитие рынка социальных услуг, а не формирование их через коммунальные учреждения, как сейчас, даст человеку возможность выбирать лучшую услугу, считают в Офисе президента.

"В Украине уже сформирована целая сеть фондов, общественных организаций, субъектов предпринимательской деятельности, которые длительное время своими средствами и инициативами успешно обеспечивают оказание тех или иных социальных услуг. Их нужно максимально привлекать к оказанию таких услуг, интегрировать их успешный опыт. Мы должны прийти к тем мировым стандартам, где человек в каждой общине чувствует себя защищенным в разных обстоятельствах и знает, куда обратиться", - убеждена заместитель руководителя Офиса Президента.

Напомним, что 21 января днем в Харькове днем загорелось здание, переоборудованное под дом престарелых. На месте пожара обнаружены тела 15 погибших. Девять человек спасли, пять из них госпитализированы. В целом, по предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека.

Президент Зеленский на следующий день приехал в Харьков, где сказал, что этот пожар должен стать толчком к реформированию всей системы социальных учреждений.