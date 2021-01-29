В Минкультуры отреагировали на устройство покерного клуба в Доме профсоюзов

"Очевидно, что для «спортивного покера» там не место".

В Минкультуры отреагировали на устройство покерного клуба в Доме профсоюзов
Дом профсоюзов
Фото: facebook.com/artem.bilyk

В Министерстве культуры отреагировали на информацию о том, что в Доме профсоюзов, где был штаб Майдана, устроили покерный клуб.

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что шокирован этим известием.

"Обеспокоен такими действиями и решениями. Очевидно, что для «спортивного покера» там не место", - написал он в телеграм-канале.

Ткаченко заявил, что Министерство культуры и информационной политики уже направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины, чтобы тщательно разобраться в ситуации. В случае, если факт будет доказан, МКИП "будет делать все возможное, чтобы не допустить размещения в Доме профсоюзов любых развлекательных заведений".

"В здании, где во время Революции Достоинства был штаб Майдана. Там, где при пожаре погибли люди. Память о трагических событиях тех дней должна быть сохранена, а мемориальное наследие следует почтить достойно", - убежден министр культуры.

По данным издания "Слідство.Інфо", покерный клуб будет принадлежать к сети Full House, которая связана с руководителем Всеукраинской федерации спортивного покера Сергеем Ефименко. Подвальное помещение Дома профсоюзов, в котором разместилось еще не открытое заведение, сдали в 10-летнюю аренду в 2019 году.

Напомним, что Дом профсоюзов был штабом митингующих во время Революции достоинства. В самые горячие дни протестов в доме произошел пожар, во время которого погибли два человека.

Дом почти полностью сгорел, и на его реставрацию понадобилось четыре года. Частный инвестор, финансировавший ремонт, получил в собственность треть здания.

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