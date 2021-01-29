Кум Табачника выиграл выборы ректора НАУ

Бывший "регионал" Луцкий возвращается в руководство университета.

Кум Табачника выиграл выборы ректора НАУ
Национальный авиационный университет
Фото: nau.edu.ua

Бывший "регионал" Максим Луцкий выиграл выборы ректора Национального авиационного университета, набрав в первом же туре 63,9% голосов.

Об этом говорится на сайте университета.

Его ближайший соперник - и.о. ректора Римвидас Хращевский - получил только 14,5% голосов, а первый проректор Павел Борсук - 5,9%. Остальные избиратели не поддержали ни одного кандидата.

Голосовать могли все научные, научно-педагогические и педагогические штатные работники университета, структурных подразделений НАУ, а также представители студенчества и сотрудников, избранные путем тайного голосования.

Максим Луцкий - бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов, одно время был главой комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования. В 2012 году проиграл выборы Дмитрию Андриевскому из "Батькивщины", после чего возглавил Соломенскую районную в городе Киеве государственную администрацию, откуда его уволил уже и.о. президента Александр Турчинов.

Луцкий известный как кум и один из ближайших соратников Дмитрия Табачника.

Он доктор технических наук, профессор.

Ранее уже был проректором и первым проректором НАУ.

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