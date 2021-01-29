Высший антикоррупционный суд и Высший совет правосудия поссорились из-за дисциплинарных дел против судей

ВАКС обвинил ВСП в предвзятости.

Высший антикоррупционный суд и Высший совет правосудия поссорились из-за дисциплинарных дел против судей
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Высший антикоррупционный суд и Высший совет правосудия обменялись обвинениями из-за дисциплинарных дел против судей.

Первым начал ВАКС, который вечером 28 января обнародовал заявление, принятое на собрании судей.

В нем говорится о том, что практическая деятельность Высшего совета правосудия при осуществлении дисциплинарных производств в отношении судей Высшего антикоррупционного суда в отдельных случаях не соответствует основной задаче ВСП и может нести риск подрыва независимости суда.

ВАКС считает, что некоторые решения ВСП якобы могут указывать на попытки привлечения судей к дисциплинарной ответственности за правовую позицию, высказанную в судебных решениях, а также принятую по делам, которые вызывают значительный общественный резонанс.

Оценка Высшего совета правосудия действий и решений судей в таких случаях основывается на определенных правовых позициях членов ВСП, которые не согласуются с судебной практикой, говорится в заявлении.

"Таким образом, по мнению судей, нивелируется значение установленных законодательством судебных процедур, в частности, процедуры обжалования судебных решений. Все это создает серьезные препятствия для быстрого, полного и беспристрастного расследования уголовных производств правоохранительными органами и осуществления судом судебного разбирательства", - заявили в ВАКС.

Во-вторых, беспокойство судей вызвали действия одного из членов ВСП, которые заключались якобы в неправомерном истребовании копий материалов судебного дела, рассмотрение которого судьями не закончено, для оценки совершенных судьями процессуальных действий и принятых решений.

ВСП назвал это заявление манипулятивным и направленным на его дискредитацию.

Совет посчитал, что из 152 жалоб на действия судей Высшего антикоррупционного суда, поступивших в 2020 году, по 102 жалобам принято решение о возвращении их жалобщикам или об отказе в открытии дисциплинарного дела. "То есть две трети жалоб на судей ВАКС признаны ВСП безосновательными", - говорится на сайте ВСП.

"ВСП в очередной раз подчеркивает, что решения Совета по всем без исключения судьям основываются исключительно на законе, и призывает, оценивая деятельность ВСП, руководствоваться не субъективными мыслями, а опираться на факты, реальные статистические данные и мотивированные решения ВСП", - заявил Совет правосудия.

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