Рада приняла за основу законопроект о реформировании "Укроборонпрома"

Первый этап предусматривает подготовку участников концерна к реорганизации и преобразование его в акционерное общество.

Верховная Рада приняла за основу проект Закона "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".

Об этом сообщается на сайте парламента.

Проектом закона №3822 предлагается определить особенности правового, экономического и организационного регулирования преобразования госконцерна в акционерное общество, государственных унитарных предприятий, в том числе казенных предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома" - в хозяйственные общества, управления и распоряжения их имуществом; законопроект направлен на обеспечение экономической безопасности и защиту интересов государства.

Также предполагается урегулировать проведение реформирования госконцерна и участников поэтапно.

Первый этап предусматривает подготовку участников концерна к реорганизации и преобразование его в акционерное общество.

Нормы, которыми урегулирован этот этап, направлены на обеспечение осуществления мероприятий по распоряжению имуществом в контуре Концерна, которые позволят создать соответствующую структуру и материально-техническую базу государственных предприятий, необходимые для дальнейшей успешной корпоратизации.

Второй этап реформирования предусматривает создание отраслевых бизнес-объединений (ГБО) в организационно-правовой форме акционерных обществ, а также образование хозяйственных обществ на базе предприятий, включенных в состав "Укроборонпрома".

Управление корпоративными правами (долями в уставном капитале) в отношении ГБО будет осуществлять акционерное общество.

Нормами законопроекта определяется порядок и особенности образования хозяйственного общества в ОПК, ограничения в деятельности предприятия в процессе его прекращения путем преобразования, порядок формирования уставного капитала хозяйственного общества и особенности его функционирования.

Напомним, 21 января Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал к рассмотрению законопроект №3822 о реформе "Укроборонпрома".

28 января президент Владимир Зеленский провел рабочее совещание и поручил секретарю подготовить и вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на рассмотрение на заседании СНБО уже в феврале.

В декабре прошлого года гендиректор "Укроборонпрома" Гусев подписал приказ о начале корпоратизации. В рамках транформации планируется, что госконцерн прекратит существование, а вместо него образуют холдинговые компании.