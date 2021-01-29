Ткаченко хочет вернуть Гостиный двор в управление Минкультуры и создать там Музей современного искусства

Министр культуры направил соответствующее письмо главе правительства.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заблокировал передачу Гостиного Двора из государственной собственности в коммунальную собственность Киева .

Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Луценко.

По его словам, "усилиями группы активистов и энтузиастов" удалось нейтрализовать блокировку передачи Гостиного двора со стороны многочисленных министерств. Так, 21 сентября 2020 года на совещании в Кабмине представители Минэкономразвития и Фонда госимущества отметили отсутствие фактических оснований, которые мешают передать здание Гостиного двора в коммунальную собственность.

"Таким образом, мы почти победили Кабмин, но здесь в игру включился Ткаченко, и активно начал тормозить процесс. Сначала он предложил КГГА подписать меморандум о том, что в переданный киевлянам Гостиный двор переедут музеи из Лавры. (Между прочим, переезда музеев из Лавры активно добивается Русская православная церковь, которая Лавру оккупировала, но это отдельная тема). КГГА согласилось разместить там музеи, и Кличко подписал меморандум, согласно которому община Киева получает в собственность здание. Но неожиданно Ткаченко передумал и направил письмо, что они, оказывается, теперь уже хотят забрать Гостиный двор себе в управление", - пишет Игорь Луценко.

Луценко напомнил, что в прошлом году заместитель министра культуры заявляла, что у Минкульта нет планов забирать себе Гостиный двор. Также активист отмечает, что у Минкульта нет денег на восстановление здания, которое много лет ждет реконструкции.

Напомним, в феврале 2020 года Киевсовет проголосовал за использование Гостиного двора как учреждения культуры.

С 1994 года расположенгый в центре Киева Гостиный двор был в аренде "Укрреставрации". По условиям договора, арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии. Несмотря на это, региональное отделение Фонда госимущества Киева неоднократно устанавливало факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение состояния объекта аренды, чем создана угроза разрушения памятника архитектуры "Гостиный двор".

В 2011 году в Киеве началось активное движение за сохранение здания. Активисты образовали сквот внутри здания, проводили культурные мероприятия, приглашая общественность. Спустя три месяца активной деятельности их избили и выгнали, но активисты через суды добились запрета на строительство.

15 декабря 2015 года "Укрреставрация" согласилась законсервировать здание Гостиного двора, а 22 декабря Кабинет министров поддержал решение суда о признании его памятником архитектуры.