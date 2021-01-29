100 "слуг народа" проголосовали в опросе за исключение Дубинского из фракции, - источники

Только 15% высказались за то, чтобы выступить с позицией поддержки нардепа.

100 "слуг народа" проголосовали в опросе за исключение Дубинского из фракции, - источники
Фото: delo.ua

Более 50% народных депутатов фракции "Слуга народа", которые приняли участие в анонимном голосовании, поддержали исключение Александра Дубинского из ее состава. Это 100 народных депутатов.

Около 28% (49 человек) высказались за то, чтобы инициировать в парламенте снятие Дубинского с должности заместителя главы Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Об этом LB.ua сообщил источник во фракции. Еще почти 15% (26 нардепов) выступили за поддержку Дубинского в заявлении фракции. Таким образом участие в опросе приняли только 175 "слуг народа" из 242.

Теперь вопрос исключения будут рассматривать на заседании фракции в понедельник. "Слуги народа" должны будут ставить подписи на фракционных подписных листах. Дубинский перестанет быть частью "Слуги народа", если за исключение подпишутся более 70% депутатов.

Опрос был инициирован главой фракции Давидом Арахамия в приложении "Слуги народа" для мобильных телефонов. Результаты опроса мог увидеть только он.

О том, что фракция рассматривает три сценария действий по Дубинскому после включения его в санкционный список США, стало известно после заседания "слуг народа" в понедельник с участием президента Украины.

Владимир Зеленский дважды просил Дубинского выйти из состава фракции, на что тот категорически отказался. Сам нардеп также заявил, что никогда не вмешивался в американские выборы и не имел отношения к обнародованию "пленок Деркача".

Заместитель главы фракции Александр Корниенко сообщил, что в отношении Дубинского проведут внутренний опрос. По словам Корниенко, с Дубинским возможны три сценария. "Первый вариант - это поддержать господина Дубинского и направить письма для его поддержки в соответствующие организации, зарубежные. Второй вариант - это исключение господина Дубинского из фракции. И третий вариант - это инициация в соответствующие структуры, которые могут это сделать, об освобождении господина Дубинского с должности заместителя главы Комитета по вопросам налогов и таможенной политики. Там, где глава - господин Гетманцев, а Дубинский - заместитель главы по квоте фракции "Слуга народа", - рассказал он.

После попадания в санкционный список перестал работать сайт dubinsky.pro, зарегистрированный через американский хостинг. Также заблокировали канал нардепа на Youtube.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования НавальногоПутин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения
Активисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать НавальногоАктивисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать Навального
Послы стран G7 представили дорожную карту реформ в УкраинеПослы стран G7 представили дорожную карту реформ в Украине
В ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегацииВ ПАСЕ решили не ограничивать полномочия роSSийской делегации
Блок рекламы


Похожие новости
Арахамия начал анонимный опрос «слуг народа» об исключении Дубинского из фракции, - источникиАрахамия начал анонимный опрос «слуг народа» об исключении Дубинского из фракции, - источники
Опрос об исключении Дубинского из "Слуги народа" еще не начинался, - источники во фракцииОпрос об исключении Дубинского из "Слуги народа" еще не начинался, - источники во фракции
"Слугам народа" пригрозили исключением из фракции, если они не будут голосовать за закон о референдуме, - источники"Слугам народа" пригрозили исключением из фракции, если они не будут голосовать за закон о референдуме, - источники
Железняк официально сменил Рахманина во главе фракции "Голос"Железняк официально сменил Рахманина во главе фракции "Голос"
Для Дубинского подготовили три сценария, его судьбу решит голосование - КорниенкоДля Дубинского подготовили три сценария, его судьбу решит голосование - Корниенко
Президент дважды просил Дубинского выйти из фракции - источник в руководстве "Слуга народа"Президент дважды просил Дубинского выйти из фракции - источник в руководстве "Слуга народа"
"Слуга народа" проводит заседание фракции с участием Зеленского"Слуга народа" проводит заседание фракции с участием Зеленского
Витренко на фракции "Слуга народа" публично не отказался от премии в $4 млн, - источникиВитренко на фракции "Слуга народа" публично не отказался от премии в $4 млн, - источники
Офис генпрокурора открыл два дела против Дубинского (обновлено)Офис генпрокурора открыл два дела против Дубинского (обновлено)
ЦПК сообщил об открытии Офисом генпрокурора дела против ДубинскогоЦПК сообщил об открытии Офисом генпрокурора дела против Дубинского
Последние новости
Подгружаем последние новости