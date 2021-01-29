100 "слуг народа" проголосовали в опросе за исключение Дубинского из фракции, - источники

Только 15% высказались за то, чтобы выступить с позицией поддержки нардепа.

Более 50% народных депутатов фракции "Слуга народа", которые приняли участие в анонимном голосовании, поддержали исключение Александра Дубинского из ее состава. Это 100 народных депутатов.

Около 28% (49 человек) высказались за то, чтобы инициировать в парламенте снятие Дубинского с должности заместителя главы Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Об этом LB.ua сообщил источник во фракции. Еще почти 15% (26 нардепов) выступили за поддержку Дубинского в заявлении фракции. Таким образом участие в опросе приняли только 175 "слуг народа" из 242.

Теперь вопрос исключения будут рассматривать на заседании фракции в понедельник. "Слуги народа" должны будут ставить подписи на фракционных подписных листах. Дубинский перестанет быть частью "Слуги народа", если за исключение подпишутся более 70% депутатов.

Опрос был инициирован главой фракции Давидом Арахамия в приложении "Слуги народа" для мобильных телефонов. Результаты опроса мог увидеть только он.

О том, что фракция рассматривает три сценария действий по Дубинскому после включения его в санкционный список США , стало известно после заседания "слуг народа" в понедельник с участием президента Украины.

Владимир Зеленский дважды просил Дубинского выйти из состава фракции, на что тот категорически отказался. Сам нардеп также заявил, что никогда не вмешивался в американские выборы и не имел отношения к обнародованию "пленок Деркача".

Заместитель главы фракции Александр Корниенко сообщил, что в отношении Дубинского проведут внутренний опрос. По словам Корниенко, с Дубинским возможны три сценария. "Первый вариант - это поддержать господина Дубинского и направить письма для его поддержки в соответствующие организации, зарубежные. Второй вариант - это исключение господина Дубинского из фракции. И третий вариант - это инициация в соответствующие структуры, которые могут это сделать, об освобождении господина Дубинского с должности заместителя главы Комитета по вопросам налогов и таможенной политики. Там, где глава - господин Гетманцев, а Дубинский - заместитель главы по квоте фракции "Слуга народа", - рассказал он.

После попадания в санкционный список перестал работать сайт dubinsky.pro, зарегистрированный через американский хостинг. Также заблокировали канал нардепа на Youtube.