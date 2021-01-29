Президент Туркменистана утвердил дизайн медалей для собак и ввел звание "Отважный алабай года"

Бердымухамедов также поручил правительству подготовиться к торжественным мероприятиям, которые впервые состоятся по случаю празднования Дня туркменского алабая.

Президент Туркменистана утвердил дизайн медалей для собак и ввел звание "Отважный алабай года"
Гурбангули Бердимухамедов
Фото: hronikatm.com

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил дизайн медалей для собак, которые будут вручать победителям конкурса красоты среди алабаев.

Об этом сообщает государственное информагентство ТДХ.

28 января, во время онлайн-заседание с членами правительства, вице-премьер Эсенмырат Оразгельдыев представил президенту дизайн медали. Вместе с медалью собаке будет присужден титул "Отважный алабай года".

Медаль выполнена в виде восьмигранника, в котором по кругу размещена надпись "Отважный алабай года", а в нижней части - "2021". Центр аверса украшает изображение алабая. На реверсе - надпись "Международная ассоциация туркменских гончих собак", а в центре изображена голова туркменского алабая на фоне земного шара - символ Ассоциации.

Фото: hronikatm.com

Также Бердымухамедов дал указания по работе над проектом выставочной площадки комплекса и местоположения трибуны для членов жюри конкурса.

Заслушав отчет чиновников, президент отметил, что алабаи "являются достоянием туркменского народа и занимают важное место в его жизни".

"Поэтому необходимо основательно подготовиться к торжественным мероприятиям, которые впервые состоятся по случаю празднования Дня туркменского алабая", - подчеркнул глава государства.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Туркменистана торжественно открыл золотой 15-метровый памятник алабаю в Ашхабаде.

Бердымухамедов очень любит алабаев. В 2017 году он подарил щенка этой породы президенту РоSSии Владимиру Путину, а в 2019 году сделал такой же подарок Дмитрию Медведеву. В сентябре прошлого года президент Туркменистана выпустил книгу "Туркменский алабай" и представил одноименную песню.

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