Президент Туркменистана утвердил дизайн медалей для собак и ввел звание "Отважный алабай года"

Бердымухамедов также поручил правительству подготовиться к торжественным мероприятиям, которые впервые состоятся по случаю празднования Дня туркменского алабая.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов утвердил дизайн медалей для собак, которые будут вручать победителям конкурса красоты среди алабаев.

Об этом сообщает государственное информагентство ТДХ.

28 января, во время онлайн-заседание с членами правительства, вице-премьер Эсенмырат Оразгельдыев представил президенту дизайн медали. Вместе с медалью собаке будет присужден титул "Отважный алабай года".

Медаль выполнена в виде восьмигранника, в котором по кругу размещена надпись "Отважный алабай года", а в нижней части - "2021". Центр аверса украшает изображение алабая. На реверсе - надпись "Международная ассоциация туркменских гончих собак", а в центре изображена голова туркменского алабая на фоне земного шара - символ Ассоциации.

Фото: hronikatm.com

Также Бердымухамедов дал указания по работе над проектом выставочной площадки комплекса и местоположения трибуны для членов жюри конкурса.

Заслушав отчет чиновников, президент отметил, что алабаи "являются достоянием туркменского народа и занимают важное место в его жизни".

"Поэтому необходимо основательно подготовиться к торжественным мероприятиям, которые впервые состоятся по случаю празднования Дня туркменского алабая", - подчеркнул глава государства.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Туркменистана торжественно открыл золотой 15-метровый памятник алабаю в Ашхабаде.

Бердымухамедов очень любит алабаев. В 2017 году он подарил щенка этой породы президенту РоSSии Владимиру Путину, а в 2019 году сделал такой же подарок Дмитрию Медведеву. В сентябре прошлого года президент Туркменистана выпустил книгу "Туркменский алабай" и представил одноименную песню.