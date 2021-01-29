Зеленский: сейчас и более ста лет назад под Крутами угроза для Украины одинакова

"В бою под Крутами выполняли, по сути, ту же задачу, что и сейчас под Марьинкой".

Зеленский: сейчас и более ста лет назад под Крутами угроза для Украины одинакова
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина столкнулась с той же угрозой, что и более ста лет назад в бою под Крутами.

Об этом он сказал, чествуя память Героев Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

"Для Украины сейчас и более ста лет назад угроза одинакова. Защитники государства выполняли в бою под Крутами, по сути, ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой. Хотя условия неодинаковы - мы теперь действительно крепче. Наши мечты уже несколько другие, потому что у нас есть многое из того, о чем в 1918-м предыдущие поколения и думать не смели", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

К церемонии памяти Героев Крут также присоединились глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, бой под Крутами, который состоялся в январе 1918 года через считанные дни после провозглашения независимости УНР, стал для Украины символом героизма и самопожертвования.

Несколько сотен украинских воинов сумели тогда на несколько дней остановить наступление РоSSии на Киев. Это позволило представителям Украинской Народной Республики 9 февраля 1918 года подписать Брестский мирный договор со странами Четверного союза, что означало признание независимой Украины субъектом международных отношений.

Наступление большевиков на станции Круты остановили украинские части, подкреплением к которым стали курсанты Киевской юношеской военной школы, студенты и гимназисты из Киева и еще несколько десятков добровольцев из подразделений Свободного казачества из Нежина. Всего 29 января 1918 года в Крутах было до 520 украинских военных при 16 пулеметах и с одной пушкой на железнодорожной платформе. У россиян было десятикратное преимущество в живой силе, они имели бронепоезд и артиллерию.

Украинцам удалось нанести россиянам значительные потери и сдержать наступление до темноты, после чего они отступили в сторону Киева, разрушая за собой железнодорожные пути.

Один студенческий отряд - 27 юношей, - заблудившись в темноте, вернулся на станцию Круты, которая к тому времени уже была занята большевиками. Они попали в плен. Пленных пытали, а затем казнили. Впоследствии часть героев похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Потери украинских войск под Крутами оценивают в 70-100 погибших. Потери большевистских войск достигали 300 человек.

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