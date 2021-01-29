С марта в Нацполиции появится инспекция по надзору за работой полицейских

В прошлом году за совершение преступлений были уволены 142 полицейских, за нарушение дисциплины - 371.

С марта 2021 года в структуре Национальной полиции Украины начнет работать Департамент по надзору за работой всей системы полиции.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в прошлом году за совершение преступлений были уволены 142 полицейских, за нарушение дисциплины - 371.

"Я инициировал создание нового департамента, который заработает уже с 1 марта. Это будет главная инспекция, которая будет наблюдать за работой всей системы Нацполиции и анализировать эффективность оказания полицейских услуг гражданам", - сказал Клименко.

"Человеческая просьба: не надо вешать ярлыки на весь многотысячный коллектив полиции из-за непорядочности отдельных лиц. Мы стараемся стать лучше и работаем над ошибками", - добавил глава Нацполиции.

Напомним, ранее Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении восьми полицейских Павлоградского отдела (Днепропетровская область), среди которых - начальник отдела полиции и его заместитель. Правоохранители заставляли людей совершать преступления, чтобы потом их раскрывать.

В 2019 году в Нацполиции появилась служба военных капелланов.