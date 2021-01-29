Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук разочаровался в Минских переговорах и назвал их фальшивкой.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Наш" вечером 28 января.

"С Россией что-то сладить непросто. Я не хочу, чтобы были лишние иллюзии, что мы можем что-то соединить. Мы работаем уже семь лет и практически объединяем очень мало, а в последние полгода - вообще ничего, потому что у РоSSии другие взгляды", - сказал Кравчук, признав таким образом, что переговоры зашли в тупик.

"Когда я пришел на первое заседание 22 июля, в Минске была достигнута договоренность о всеобъемлющей тишине, и мы начали выполнять эти договоренности, я подумал, откровенно скажу, что, возможно, начались какие-то шаги, чтобы идти более понятно, более активно и более ответственно к миру. Не только Украине, но и всем участникам процесса. Но когда я побыл на этих встречах и увидел, что это фальшивка; что они говорят одно, а делают другое; что они думают, что можно обмануть Украину и она пойдет на какие-то уступки только односторонние; что она будет сдавать национальные интересы ради каких-то непонятных целей, - я сделал выводы, что ничего договориться в нормальных условиях невозможно", - сказал Кравчук.

Он добавил, что "если РоSSия давит и говорит неправду", нужно действовать такими же методами и положиться на политическое давление с привлечением международных партнеров. Кравчук пожаловался, что РоSSия искажает Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола и интерпретирует его в своих интересах.

"Он состоит из 11 пунктов. Почему они выдергивают один пункт - девятый [восстановление контроля над границей после местных выборов на Донбассе] - и говорят: вот, Украина не выполняет меры? Я говорю: давайте выполнять все 11 сразу. Ну нельзя выдергивать один, который кому-то кажется важным, а все остальные для украшения. Нельзя так. Надо действовать в соответствии с принятыми документами", - сказал глава делегации.

Кравчук рассказал также, что на очередном заседании планирует спросить, поддерживает ли РоSSия "7 пунктов", которые накануне провозгласил главарь "ДНР" Денис Пушилин. "Если они одобряют "7 пунктов", где совсем не идет речь об интеграции этих районов в Украину, а речь идет о создании национально-роSSийских государственных структур, то пусть они скажут это на заседании", - сказал первый президент.

При этом он не ответил прямо на вопрос, останется ли он в ТКГ в таких условиях, сказав, что это будет зависеть от дальнейшего развития событий.

"Минские переговоры имеют и другие задачи. Скажем, санкции. Они имеют задачу объединения наших европейских партнеров, мы хотим этим показать, что Украина была и остается сторонником выполнения, а не выполняются договоренности, потому что этого не хочет РоSSия", - сказал Кравчук.

"А когда мы увидим, что это пустой разговор, не дающий больше никаких результатов, и не открывается дорога к миру - да, нам придется принимать историческое решение - предложить другой формат", - подытожил он.

Напомним, что в 2020 году Украина разработала "план совместных шагов" для ТКГ, содержавший предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

План предусматривал ряд условий для проведения выборов:

вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;

отмену властью РоSSийской Федерации ряда решений и документов, являющихся прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий роSSийского гражданства;

восстановление контроля над соответствующим участком роSSийско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;

увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек).

План не был поддержан на уровне ТКГ.