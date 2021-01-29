Военнослужащего Нацгвардии будут судить за государственную измену

Его обвиняют в том, что он передавал иностранным спецслужбам секретную информацию.

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего Национальной гвардии по факту государственной измены.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В ходе расследования установлено, что военнослужащий умышленно, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности государственной безопасности Украины предоставлял представителям иностранной спецслужбы информацию относительно пребывания на территории военного объекта иностранных представителей, местонахождении и движении транспортных средств, а также о функциональных обязанностях командного состава подразделения", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Службы безопасности.