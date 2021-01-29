Венедиктова назначила служебную проверку прокурору в деле "Роттердам+"

Генеральный прокурор отклонила просьбу НАБУ о замене Пономаренко.

Венедиктова назначила служебную проверку прокурору в деле "Роттердам+"
Фото: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова решила назначить служебную проверку прокурору Виталию Пономаренко, осуществляющему процессуальное руководство в деле о "Роттердам+".

Таким образом Венедиктова отреагировала на обращение Национального антикоррупционного бюро, которое попросило изменить прокурора.

Пономаренко дважды - 27 августа 2020 года и 21 января 2021 года - закрывал производство по этому делу на основании п.3 ч.1 ст. 284 УПК Украины (не установлены достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить). Оба раза дело было возобновлено.

Венедиктова указала, что детективы НАБУ дважды просили Высший антикоррупционный суд отвести прокурора, но "тот самый ВАКС, решение которого не принято критически оценивать", отказал им.

Генеральный прокурор считает, что проблема дела "Роттердам+" не в прокуроре Пономаренко, а в неэффективном расследовании, которое продолжается уже почти четыре года.

"Я не позволю превратить Офис Генерального прокурора в источник всех бед. Не будет этого", - написала Венедиктова в фейсбуке, согласившись, однако, назначить "основательную, абсолютно прозрачную служебную проверку профессиональной деятельности прокурора САП Пономаренко В.П. в части осуществления им процессуального руководства в уголовном производстве №52017000000000209".

"Я обещаю обеспечить справедливое исследование всех без исключения обстоятельств, связанных с расследованием дела и обеспечением процессуального руководства", - написала Венедиктова.

Напомним, что марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по поводу формулы "Роттердам+". Оно было квалифицировано по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Досудебным расследованием установлено, что глава и члены НКРЭКУ, используя служебное положение, вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены ("Роттердам+") обеспечили включение в него откровенно необоснованной формулы, увеличивавшей стоимость угля. Таким образом они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке.

С запуском нового рынка электроэнергии, который произошел 1 июля 2019 года, методика формирования оптовой-розничной цены на электроэнергию, более известная как формула "Роттердам+", прекратила свое существование.

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