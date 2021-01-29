Зеленский записал новое видео - о "неделе стабильности"

"Некоторые СМИ продолжают об этом молчать ... поэтому я продолжаю лично рассказывать вам о нашей работе".

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение, в котором он подвел итоги рабочей недели и назвал основные достижения.

"Почти завершилась уже эта неделя. Можно назвать ее неделей стабильности. Мы продолжаем выполнять свои предвыборные обещания. Некоторые СМИ продолжают об этом молчать или говорить на белое - "черное". Поэтому я продолжаю лично рассказывать вам о нашей работе и победе Украины", - сказал Зеленский.

Одним из главных достижений президент назвал установление предельной цены на газ для населения - 6,99 гривен.

"И это точно конец. Конец планам некоторых монополистов", - отметил он.

Также Зеленский заявил, что уже в этом году украинцы смогут получить доступную ипотеку на жилье под 7%. 27 декабря Кабинет министров утвердил соответствующее постановление.

"Мы обещали в программе сделать все, чтобы у молодых украинских семей голова болела только от одного вопроса: что же им выбрать - квартиру в городе или загородный домик", - сказал президент.

Он назвал это "большой победой" и отметил, что ипотечная ставка снизится уже в этом году, а воспользоваться ею смогут не только молодые семьи, но и все граждане.

Зеленский также отметил принятый Верховной Радой закон "О народовластии через всеукраинский референдум".

"Мы это обещали - мы это сделали. Мои поздравления народу Украины, мои соболезнования отдельным партиям. Вообще, это уже закономерность: если общество что-то поддерживает, а политики против - значит, у политиков что-то хотят забрать. Так было, когда мы отменили депутатскую неприкосновенность, так случилось и теперь. Для некоторых это катастрофа, потому что теперь важные решения смогут принимать не они, а все граждане Украины - на референдуме. Этим депутатам можно сказать две вещи. Первое: вы начали кричать, что наши люди неразумные, им нельзя ничего доверять, они наделают глупостей ... Странно, что вы так о собственных избирателях. И второе: считается, что самое быстрое существо на планете - это гепард. На самом деле это - отдельные депутаты, которые "перекрашиваются", - сказал президент.

Он также отметил, что в будущем "народных избранников, которые быстро «переобуваются», будет меньше".

"И вообще, депутатов будет меньше: не 450, а 300. Этот закон, кстати, на очереди, мы также это обещали и должны это сделать. Кстати, чтобы депутатов стало 300, нужно 300 голосов", - сказал Зеленский.

"Интересно, кто присоединится к фракции "Слуга народа", чтобы это решение стало возможным?" - спросил президент и призвал граждан внимательно следить за поименным голосованием за этот закон.

Президент подчеркнул, что на этой неделе парламент принял "немало других важных документов". В частности, закон о Бюро экономической безопасности и в первом чтении - о реформировании Службы безопасности Украины. Зеленский поблагодарил депутатов за их поддержку.

Важнейшим достижением президент назвал свой указ о стипендиях для лучших участников ВНО и премии для победителей школьных олимпиад.

"Это 250 стипендий по 10 для каждого региона. Ежегодно будет определяться ТОП-10 лучших учеников каждой области по результатам ВНО. Каждый из них будет получать 10 тыс. гривен ежемесячно. То есть всего каждый будет получать 120 тыс. гривен в год. Это очень круто . Но при условии, что ребенок учится в украинской школе", - отметил Зеленский.

Напомним, в феврале прошлого года Комитет избирателей Украины проанализировал предвыборные обещания Зеленского и их выполнение. "Год спустя можно утверждать, что значительная часть озвученных идей Зеленского так и не была реализована, а некоторые воплощены прямо противоположным способом", - отметили в КИУ.

Комитет опубликовал фактчекинг вышеуказанных заявлений с комментариями.