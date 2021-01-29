Украина и Молдова пересмотрят соглашение о свободной торговле

Украина и Молдова пересмотрят соглашение о свободной торговле

Украина и Молдова начали подготовку проекта межправительственного Протокола о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле и согласовали ряд его положений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам первого раунда соответствующих переговоров, состоявшихся 28 января.

"Переговоры начаты с целью применения в торговых отношениях между Украиной и Республикой Молдова положений Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения", – уточнили в министерстве.

Также стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.



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