Украина и Молдова пересмотрят соглашение о свободной торговле

Украина и Молдова начали подготовку проекта межправительственного Протокола о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле и согласовали ряд его положений.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам первого раунда соответствующих переговоров, состоявшихся 28 января.



"Переговоры начаты с целью применения в торговых отношениях между Украиной и Республикой Молдова положений Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения", – уточнили в министерстве.



Также стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.