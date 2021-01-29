Арахамия начал анонимный опрос «слуг народа» об исключении Дубинского из фракции, - источники

Его проводят в партийном приложении, а результат виден только Арахамии.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал опрос об исключении Александра Дубинского из состава фракции.

Опрос является анонимным и проводится в партийном приложении "слуг", а его результаты видны только самому Арахамии. Об этом LB.ua сообщил источник в руководстве фракции.

"Результат знает только Давид, который его (опрос) создал. Давид ставил до утра срок", - заявил собеседник.

Еще один народный депутат от фракции "Слуга народа" сообщил, что вчера вечером Арахамия сообщил коллегам о "технических проблемах с приложением, над устранением которых работают".

Собеседники издания также отметили, что в следующий понедельник фракция снова соберется на заседание.

Дубинский на своей странице в Facebook ночью написал, что Арахамия не берет от него трубку.

Напомним, что вопрос исключения Александра Дубинского обсуждали на фракционном заседании в этот понедельник, участие в котором принимал и президент. Вопрос об исключении встал после того, как США внесли Дубинского в санкционный список из-за вероятного вмешательства в выборы американского президента.

Владимир Зеленский дважды просил Дубинского выйти из состава фракции. Сам нардеп также заявил, что никогда не вмешивался в американские выборы и не имел отношения к обнародованию "пленок Деркача".

Заместитель главы фракции Александр Корниенко сообщил, что в отношении Дубинского проведут внутренний опрос. По состоянию на день среды это опрос не начинали. Также возможно его отстранение от должности заместителя главы парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

По словам Корниенко, с Дубинским возможны три сценария. По его словам, "первый вариант - это поддержать господина Дубинского и направить письма для его поддержки в соответствующие организации, зарубежные. Второй вариант - это исключение господина Дубинского из фракции. И третий вариант - это инициация в соответствующие структуры, которые могут это сделать, об освобождении господина Дубинского с должности заместителя главы Комитета по вопросам налогов и таможенной политики. Там, где глава господин Гетманцев, а Дубинский - заместитель главы по квоте фракции "Слуга народа", - рассказал он.

После попадания в санкционный список перестал работать сайт dubinsky.pro, зарегистрированный через американский хостинг. Также заблокировали канал нардепа на Youtube.