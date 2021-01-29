В РоSSии скончался народный артист СССР Василий Лановой, который ранее был госпитализирован с коронавирусом.

Об этом роSSийским СМИ сообщила в четверг его жена актриса Ирина Купченко.

"Василий Семенович умер", - сказала она.

2 января стало известно, что у 87-летнего Ланового и его жены диагностировали коронавирус. Актер был госпитализирован с диагнозом "пневмония". Сообщалось, что у него было обнаружено поражение 5% легких.

Лановой известен по ролям в фильмах "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Аттестат зрелости", "Война и мир" Сергея Бондарчука. Актер является народным артистом СССР с 1985 года. Награжден многими премиями и орденами в РФ и украинским орденом "За заслуги" II и III степеней (2014 год, 2004 год).

Напомним, в марта 2014 года 85 роSSийских деятелей культуры и искусства поставили свои подписи под письмом "В поддержку позиции президента по Украине и Крыму", в том числе - Лановой.

В 2015 году украинское министерство культуры внесло его в список лиц, угрожающих национальной безопасности. В 2018 году Лановой был доверенным лицом Владимира Путина.

В 2019 году Лановому присвоили звание "почетного гражданина Керчи". Актер неоднократно посещал оккупированный Крым, где ежегодно участвовал в фестивале театрального искусства «Боспорские агоны».