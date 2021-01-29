В РоSSии от ковида скончался народный артист СССР Василий Лановой
2 января 87-летнего актера госпитализировали.
В РоSSии скончался народный артист СССР Василий Лановой, который ранее был госпитализирован с коронавирусом.
Об этом роSSийским СМИ сообщила в четверг его жена актриса Ирина Купченко.
"Василий Семенович умер", - сказала она.
2 января стало известно, что у 87-летнего Ланового и его жены диагностировали коронавирус. Актер был госпитализирован с диагнозом "пневмония". Сообщалось, что у него было обнаружено поражение 5% легких.
Лановой известен по ролям в фильмах "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Аттестат зрелости", "Война и мир" Сергея Бондарчука. Актер является народным артистом СССР с 1985 года. Награжден многими премиями и орденами в РФ и украинским орденом "За заслуги" II и III степеней (2014 год, 2004 год).
Напомним, в марта 2014 года 85 роSSийских деятелей культуры и искусства поставили свои подписи под письмом "В поддержку позиции президента по Украине и Крыму", в том числе - Лановой.
В 2015 году украинское министерство культуры внесло его в список лиц, угрожающих национальной безопасности. В 2018 году Лановой был доверенным лицом Владимира Путина.
В 2019 году Лановому присвоили звание "почетного гражданина Керчи". Актер неоднократно посещал оккупированный Крым, где ежегодно участвовал в фестивале театрального искусства «Боспорские агоны».