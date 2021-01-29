Экс-президента Чехии дважды оштрафовали за отказ носить маску

Бывшего президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 10 000 крон ($ 465) за отказ носить маску в условиях распространения коронавируса.

Об этом сообщает телеканал CT24.

Отмечается, что штраф политику выписали за нарушение еще в октябре, когда он появился на мероприятии в честь годовщины образования республики без маски.

"Экс-президент Вацлав Клаус оштрафован за то, что во время возложения цветов в честь Дня образования республики и во время дальнейшего выступления не имел на себе противоэпидемической маски и принципиально отказывался ее надеть", - говорится в сообщении санитарной службы Праги.

Ранее, в сентябре, его оштрафовали почти на $ 140, также за отказ надеть маску во время митинга.

Сам Клаус не согласился со штрафами и заявил об ущемлении своих прав.

Напомним, Клаус занимал пост президента Чехии с 2003 по 2013 год. В марте 2013 года Сенат Чехии объявил Клаусу импичмент, обвинив его в государственной измене. Поводом послужила провозглашенная им амнистия. Однако, отметим, что решение Сената имело символический характер, поскольку через несколько дней Клаус и так должен был оставить должность. Его место занял победивший на выборах Милош Земан.