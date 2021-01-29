Елисеев напомнил, что было сделано для деоккупации Крыму при президентстве Порошенко

Заявления Владимира Зеленского о том, что якобы до его президентства ничего не делалось для деоккупации Крымского полуострова, являются ложными и несправедливыми по отношению и к международным партнерам Украины, и к крымскотатарскому народу, и к команде пятого президента. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил внешнеполитический советник Порошенко, украинский дипломат Константин Елисеев.

«Сегодня президент Зеленский непосредственно, прямо заявил, что Крымом никто не занимался до его прихода к власти. То есть это по сути был плевок в сторону дипломатов, тех, кто действительно занимался, и наших крымскотатарских патриотов. Это был плевок в лицо нашим партнерам. Кто ввел санкции? Европейский Союз, американцы. А известная декларация Помпео? Давайте все же говорить о фактах», - подчеркнул Елисеев.

«Первая резолюция, которая была в 2014 году, а затем в 2015, 2016 о правах человека, потом была следующая резолюция по милитаризации Крыма. А использование международных судебных структур? Чего стоит только одно решение Международного Суда ООН , который по Конвенции ООН по расовой дискриминации начал содержательное рассмотрение этого дела в отношении постоянного члена СБ ООН - РоSSии», - перечислил Елисеев.

Также он вспомнил вопрос, связанный с использованием международных морских трибуналов.

«Давайте вспомним, как Порошенко в свое время поработал с Ердоганом, освободили крымских татар, и Чийгоза в том числе. То есть немало было сделано. Я хотел бы напомнить, что и Крымская платформа, идеология Крымской платформы была заложена во времена Порошенко. В частности, в резолюции Европарламента в 2017 году именно эта инициатива была поддержана», - напомнил Елисеев.

Он отметил, что представители крымскотатарского народа должны сделать соответствующее заявление, что было сделано за период с 2014 по 2019 год.

«Президент государства должен говорить объективную информацию - им это нравится, не нравится. Но, по крайней мере, это не должно огорчать наших партнеров, которые уже сейчас обратили внимание на эти несправедливые заявления», - резюмировал советник пятого Президента.