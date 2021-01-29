Елисеев напомнил, что было сделано для деоккупации Крыму при президентстве Порошенко

Дипломат назвал несправедливой заявление действующего президента по Крыму.

Елисеев напомнил, что было сделано для деоккупации Крыму при президентстве Порошенко
Фото: Сергей Нужненко

Заявления Владимира Зеленского о том, что якобы до его президентства ничего не делалось для деоккупации Крымского полуострова, являются ложными и несправедливыми по отношению и к международным партнерам Украины, и к крымскотатарскому народу, и к команде пятого президента. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил внешнеполитический советник Порошенко, украинский дипломат Константин Елисеев.

«Сегодня президент Зеленский непосредственно, прямо заявил, что Крымом никто не занимался до его прихода к власти. То есть это по сути был плевок в сторону дипломатов, тех, кто действительно занимался, и наших крымскотатарских патриотов. Это был плевок в лицо нашим партнерам. Кто ввел санкции? Европейский Союз, американцы. А известная декларация Помпео? Давайте все же говорить о фактах», - подчеркнул Елисеев.

«Первая резолюция, которая была в 2014 году, а затем в 2015, 2016 о правах человека, потом была следующая резолюция по милитаризации Крыма. А использование международных судебных структур? Чего стоит только одно решение Международного Суда ООН, который по Конвенции ООН по расовой дискриминации начал содержательное рассмотрение этого дела в отношении постоянного члена СБ ООН - РоSSии», - перечислил Елисеев.

Также он вспомнил вопрос, связанный с использованием международных морских трибуналов.

«Давайте вспомним, как Порошенко в свое время поработал с Ердоганом, освободили крымских татар, и Чийгоза в том числе. То есть немало было сделано. Я хотел бы напомнить, что и Крымская платформа, идеология Крымской платформы была заложена во времена Порошенко. В частности, в резолюции Европарламента в 2017 году именно эта инициатива была поддержана», - напомнил Елисеев.

Он отметил, что представители крымскотатарского народа должны сделать соответствующее заявление, что было сделано за период с 2014 по 2019 год.

«Президент государства должен говорить объективную информацию - им это нравится, не нравится. Но, по крайней мере, это не должно огорчать наших партнеров, которые уже сейчас обратили внимание на эти несправедливые заявления», - резюмировал советник пятого Президента.

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