Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении РоSSии

Санкционные списки пока не обнародованы.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций в отношении юридических и физических лиц из РоSSии.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 года "О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие Указом Президента Украины от 14 декабря 2020 № 564-27т" , - говорится в сообщении.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложена на Секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Список физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции, пока не обнародован.

27 января на заседании правительство начало процесс введения санкций против 12 роSSийских авиакомпаний, которые вопреки украинскому законодательству летают в оккупированный Крым.

Напомним, что санкционные списки в Украине утверждает Совет национальной безопасности и обороны, решения вводит в действие президент Украины.

Сейчас в них 786 юридических лиц и 1759 физических лиц.