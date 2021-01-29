Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда вынесла первый оправдательный приговор в истории

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 28 января 2021 года оставила в силе оправдательный приговор в отношении бывшего директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Владимира Сывака за отсутствием состава преступления. Об этом говорится в сообщении Group DF, передают Українські Новини.

"Владимир Сывак признан невиновным. Суд в очередной раз подтвердил, что все обвинения в его адрес не имеют никаких правовых оснований. Весь этот процесс в отношении генерального директора ЗТМК был показательной расправой. Незаконная фабрикация дел против Владимира Сывака - это лишь часть большого плана по рейдерскому захвату ЗТМК, в котором сегодня задействованы влиятельные заказчики, государственные чиновники, а также способствуют реализации этого плана представители некоторых правоохранительных органов. Речь идет не только о руководителях Фонда госимущества Украины или детективах НАБУ, которые превратили жизнь честного человека последние пять лет в кошмар. Этот рейдерский план состоит из трех пунктов: взять в заложники топ-менеджера, лишить миноритарного акционера ЗТМК законного приоритетного права на покупку 51% акций комбината, и третий пункт - добиться реприватизации 49% акций ООО "ЗТМК", забрав их у частного инвестора предприятия. Сегодня один из пунктов этого плана был разрушен. Будут разрушены и все остальные", - прокомментировал решение суда адвокат Сывака Роман Чишинский.

В сообщении отмечается, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) более 5 лет безосновательно обвиняли Сывака в якобы нецелевой растрате средств ЗТМК, однако за все это время антикоррупционные органы так и не смогли предоставить никаких доказательств вины директора ЗТМК.

"Вопреки политическому давлению Антикоррупционный суд своим решением опроверг обвинения антикоррупционных органов и подтвердил, что все действия Сывака на посту директора ЗТМК происходили исключительно в рамках закона. Мы считаем недопустимым фабрикацию прокурорами уголовных дел по политическим мотивам или по заказу рейдеров. Можно сколько угодно говорить миру об "инвестиционных нянях", но рейдерство с уголовным преследованием топ-менеджеров предприятий, к сожалению, все еще остается визитной карточкой нашей страны. Однако нельзя не отметить, что постепенно визитной карточкой нашей страны становятся и честные суды, в которых сегодня можно найти справедливость и защиту от незаконных попыток посадить человека в тюрьму из-за того, что кому-то захотелось незаконно присвоить то или иное предприятие", - добавил Чишинский.

В сообщении отмечается, что в настоящее время это первый и единственный в истории Апелляционной палаты Антикоррупционного суда оправдательный приговор.

Как известно, Владимир Сывак работал генеральным директором ООО ""Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК) с 2013 по 2020 год. В мае 2020 был освобожден от должности гендиректора ЗТМК решением Фонда государственного имущества Украины. Сывак не признает законности решения ФГИУ о своем отстранении и судится с Фондом госимущества.

51% акций ЗТМК принадлежит государству через Фонд государственного имущества Украины. 49% акций принадлежат компании "Толексис Трейдинг", входящей в Group DF Дмитрия Фирташа.