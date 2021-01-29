Витренко поблагодарил за "очень ценный опыт чиновника" в должности и.о. министра энергетики

"Меня пригласили помочь. У меня были совсем другие личные планы".

Витренко поблагодарил за "очень ценный опыт чиновника" в должности и.о. министра энергетики
Фото: mpe.kmu.gov.ua

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что, выполняя обязанности министра энергетики, он пытался помочь стране в сложное время, хотя и - с ограниченными возможностями.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Меня пригласили помочь. У меня были совсем другие личные планы. Я понимал глубину проблем и отсутствие решений, которые бы всех удовлетворяли. Я осознавал политические риски. Я понимал, сколько грязи на меня выльется. Но я понимал ответственность перед страной. Если без пафоса, я просто понимал, что мне будет сложно объяснить своим детям, почему я отказался занять столь ответственный пост и помочь стране в такое сложное для нее время. Поэтому я честно попытался. И мне не стыдно отчитываться за то, что я смог сделать за месяц, при этом с очень ограниченными полномочиями", - отметил Витренко.

Он отметил, что получил "очень ценный опыт чиновника" и поблагодарил за поддержку. Витренко добавил, что о результатах работы отчитался в своем выступлении с трибуны Верховной Рады и привел текст своего выступления.

Напомним, впервые кандидатуру Витренко на должность министра энергетики отклонили 17 декабря, а 21 декабря его назначили и.о.

28 января парламент второй раз отказал Витренко в назначении. За него проголосовали только 204 нардепа. Источники LB.ua во фракции "Слуга народа" говорят, что третья попытка сделать из Витренко вице-премьера хотя и возможна, но маловероятна.

Вопрос назначения Витренко рассматривали на заседании фракции "Слуга народа" в понедельник, 25 января. У депутатов пропрезидентской фракции было к кандидату несколько вопросов. Один из них касался премии в 4 млн долларов в качестве вознаграждения за победу над "Газпромом" в арбитраже. И Витренко, по словам собеседника, сказал, что не откажется от премии.

Со вторника среди депутатов-«слуг народа» проводили опрос, готовы ли они поддержать кандидатуру Витренко. Голоса собирали в мобильном приложении.

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