В Слуге народа "объяснили, как изменится СБУ после реформы

Основным направлением станет контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, защита национальной государственности, кибербезопасность и охрана государственной тайны.

В Слуге народа "объяснили, как изменится СБУ после реформы
Олександр Завітневич
Фото: newsone.ua

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от "Слуги народа" Александр Завитневич объяснил, как изменится Служба безопасности Украины после реформы.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

По его словам, СБУ станет спецслужбой современного образца и не будет заниматься несвойственными расследованиями экономических и коррупционных преступлений. Основным направлением станет контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, защита национальной государственности, кибербезопасность и охрана государственной тайны.

"Для Украины сегодня крайне важно, чтобы СБУ сместила фокус внимания с расследования того, что уже произошло, на работу на опережение, а именно - недопущение особенно общественно опасных преступлений против национальной безопасности. Это должно стать приоритетом нашей спецслужбы. Предупреждение таких преступлений, как посягательство на территориальную целостность, теракты, диверсии, кибератаки, государственная измена, шпионаж, значительно дешевле обойдется государству, чем ликвидация их последствий", - отметил Завитневич.

По его словам, в концепции реформы существенно усиливается направление контрразведывательной защиты ветвей власти, поскольку основное влияние и разведывательные направления страны-агрессора и других стран осуществляется именно на тех, кто определяет и реализует государственную политику или является секретоносителем.

Также особое внимание уделено контрразведывательной защите экономики, недопущению контроля над критической инфраструктурой со стороны компаний, аффилированных к стране-агрессору, и предупреждению подрывной деятельности иностранных спецслужб в нашем информационном пространстве.

Что касается штатной структуры, то она не будет сокращаться.

"Наоборот - нужно исправлять то плачевное состояние комплектации, которое существует по состоянию на сейчас", - отметил глава профильного комитета.

"Например, подразделения военной контрразведки так и не были увеличены пропорционально тому, как увеличилась численность ВСУ, НГУ и других военизированных формирований, начиная с 2014 года. Уже не говоря о ряде других стратегических контрразведывательных линий. Относительно тех подразделений, функционал которых будет урезан в "связи с пересмотром подследственности и задач, возложенных на СБУ, то нами предусмотрены определенные механизмы сохранения кадрового потенциала Службы безопасности путем перевода в другие функциональные подразделения, правоохранительные органы или органы власти", - пояснил Завитневич.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла за основу закон №3196-д президента Владимира Зеленского о реформе Службы безопасности Украины.

В августе 2019 года глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках реформы СБУ запланировано сократить количество ее сотрудников. При этом остальным поднимут зарплаты. Также после реформы введут систему спецзваний.

При этом Баканов отмечал, что не исключает, что на реформу СБУ влияли "вражеские спецслужбы".

Президент Зеленский назвал своего друга Баканова самым честным главой Службы безопасности за время независимости Украины.

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