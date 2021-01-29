Украина снова обратилась к Венецианской комиссии относительно законопроектов о деятельности КСУ

Этот запрос является продолжением рекомендаций Комиссии, высказанных в декабре прошлого года.

Украина снова обратилась к Венецианской комиссии относительно законопроектов о деятельности КСУ
Фото: facebook/Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Украина обратилась к Венецианской комиссии с просьбой предоставить разъяснения по двум законопроектам, касающимся деятельности Конституционного суда.

Об этом сообщается на сайте Комиссии.

"Письмом от 26 января 2021 года глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков запросил мнение Венецианской комиссии по законопроекту "О конституционном порядке" и проекту закона "О порядке рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного суда Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что этот запрос является продолжением рекомендаций Комиссии, высказанных в двух неотложных выводах от декабря 2020 года по законодательной ситуации с антикоррупционными механизмами и реформой КСУ после его октябрьского решения, которые были предоставлены на запрос президента Владимира Зеленского.

Напомним, 30 октября прошлого года президент Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным деклараций. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов.

25 ноября Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать оценку конституционной ситуации, вызванной решением КСУ от 27 октября. Президент отметил, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

3 декабря судьи КСУ провели консультации с представителями Венецианской комиссии и обсудили ряд вопросов относительно процесса реформирования законодательства.

В КСУ отметили, что учтут критические замечания ВК при дальнейшем выработке решений.

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