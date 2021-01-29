Зеленский: "Таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров и воротами для контрабандистов"

Президент провел совещание с главой Таможенной службы по реформированию ведомства.

?Зеленский: "Таможня должна перестать быть кормушкой для коррупционеров и воротами для контрабандистов"
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент Владимир Зеленский провел рабочее совещание с главой Государственной таможенной службы Павлом Рябикиным о ходе реформирования ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава таможни доложил Зеленскому о текущем состоянии дел. Отдельно обсуждался вопрос выполнения планов наполнения госбюджета на 2021 год. Президент отметил, что, кроме выполнения плана, нужно также двигаться в направлении реформирования таможни.

Рябикин отметил, что реформа предусматривает, в частности, переход на новые технологии и диджитализацию, упрощение и гармонизацию таможенных процедур, ставок пошлин с европейским законодательством, обучение и тестирование персонала, улучшение материально-технической базы и тому подобное.

По его словам, уже вступил в силу закон Украины о введении института уполномоченного экономического оператора (АЭО). Внедрение программы АЭО способствует приближению таможенного законодательства Украины к европейским стандартам, упрощает и облегчает международную торговлю, повышает конкурентоспособность.

Также продолжается работа над присоединением к европейской Конвенции о процедуре общего транзита.

В ноябре 2020 года в Украине начато применение в пилотном режиме новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS), использование которой является обязательным условием присоединения Украины к Конвенции. Она является основой для перемещения товаров между государствами - членами ЕС. До 16 марта 2021 года продлится первый этап пилотного проекта.

"Нужно ускорить реформирование Государственной таможенной службы. Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для малых и больших коррупционеров и воротами для контрабандистов, а стать прозрачным, понятным и удобным сервисом для предпринимателей и граждан", - подчеркнул президент.

Напомним, 18 ноября 2020 года Кабмин назначил Рябикина на пост главы Государственной таможенной службы. Ранее он был народным депутатом в трех созывах. С 2017 года возглавлял международный аэропорт "Борисполь". На местных выборах 2020-го баллотировался первым номером в списке УДАРа в Деснянском районе.

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