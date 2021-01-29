Оккупанты дважды нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
В течение суток на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.
Оба нарушения произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В ответ на обстрелы оккупантов украинские военные открывали огонь.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали 10 нарушений "тишины" со стороны боевиков.