Оккупанты дважды нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь

В течение суток на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

Оба нарушения произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В ответ на обстрелы оккупантов украинские военные открывали огонь.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали 10 нарушений "тишины" со стороны боевиков.