Анонсированную на 2 февраля пресс-конференцию Нескоромного в Брюсселе перенесли из-за карантина

Press Club Brussels Europe сообщил об отмене всех мероприятий с 1 февраля.

Анонсированную на 2 февраля пресс-конференцию Нескоромного в Брюсселе перенесли из-за карантина
Press Club Brussels Europe
Фото: google.com/maps

Брюссельский пресс-клуб отложил анонсированную на 2 февраля пресс-конференцию бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного.

Об этом сообщил агентству исполнительный директор клуба Лоран Бриха, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, мероприятие перенесено "вследствие ограничительных мер, внедренных местной властью".

"Мы отложили все мероприятия, запланированные с 1 февраля", - отметил Бриха.

"Мероприятие не отменено, но отложено. Мы проинформировали об этом организаторов, а о новой дате сообщим дополнительно", - добавил он.

Кроме того, соответствующее объявление размещено и на сайте пресс-клуба.

Напомним, 23 января 2021 года Служба безопасности задержала полковника "Альфы" Юрия Расюка по подозрению в подготовке убийства генерала Наумова. Задержанному офицеру объявили о подозрении по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 и ст. 348 Уголовного кодекса Украины - подготовка к покушению на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Он находится под арестом.

По версии следствия, заказчиком убийства является Нескоромный. 26 января ему объявили о подозрении.

27 января на сайте Press Club Brussels Europe был размещен анонс с приглашением на пресс-конференцию Нескоромного. "Бывший первый заместитель главы СБУ Украины ... Дмитрий Нескоромный будет говорить о провокации в отношении него со стороны руководства СБУ, а также о сенсационных фактах коррупции на высшем уровне власти в Украине", - говорилось в анонсе.

Нескоромный был назначен Зеленским заместителем председателя СБУ и занимал должность с 1 июля по 8 ноября 2019 года, а с 8 ноября до 13 марта 2020 года был первым заместителем главы СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ.

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