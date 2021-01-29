Судебное заседание по делу Штепы вновь перенесли

Накануне она подала ходатайство, что не сможет присутствовать из-за занятости в Славянском горсовете.

Орджоникидзевский райсуд Харькова перенес заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы из-за ее занятости как депутата городского совета.

Об этом сообщили в приемной судьи Елены Глибко, передает "Укринформ".

"Накануне Неля Штепа подала ходатайство о том, что не сможет присутствовать на заседании суда 28 января из-за занятости в Славянском горсовете", - рассказали в приемной.

Суд принял во внимание это ходатайство. Очередное заседание назначено на 9 февраля, на 11:00.

Адвокат Штепы Александр Тананакин пояснил, что сегодня она принимает участие в заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам здравоохранения, образования, культуры и молодежной политики.

В то же время прокурор Александр Чекин не считает такую причину отсутствия на суде уважительной.

"Это не болезнь и не смерть родственников", - отметил он.

Напомним, 20 января Штепу поместили под ночной домашний арест до 19 марта.

Штепа возглавляла Славянск в 2010-2014 годах. При ее пребывании в должности город захватили роSSийские боевики во главе с террористом Игорем Гиркиным. В 2014 году Штепа призвала президента РоSSии Владимира Путина войти в Славянск и "защитить ее как женщину". Она также поблагодарила Путина за то, что вошел в Крым.

Штепу задержали 13 июля 2014 года и обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей, и в создании террористической группы или организации. Также против нее выдвинуто обвинение в призывах к изменению границ территории Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.

Сама Штепа заявляет, что она "никого не предавала, а выполняла свой гражданский долг" и добилась освобождения 278 заложников.

С 2018 года суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания. В ноябре, по словам адвоката, Штепу госпитализировали с инсультом, однако вскоре перевели на амбулаторное лечение. Затем заседание должно было состояться 4 марта 2019 года, но из-за госпитализации Штепы в связи с обострением хронической болезни суд перенес заседание на 12 марта. Это заседание тоже перенесли, потому что Штепа снова попала в больницу.

В апреле Штепа явилась в суд, но не приехали все три ее адвоката. Причиной неявки обвиняемой на заседание 15 апреля она указала консультацию в киевском кардиоцентре. В мае суд Харькова перенес заседание из-за того, что судьи ушли в отпуск.

В июле 2020-го заседание вновь перенесли, поскольку Штепа снова оказалась в больнице.

С 10 ноября 2015 года мэром Славянска является глава местной организации "Оппозиционного блока" Вадим Лях. На своих агитационных бордах он размещал слова "Любить Славянск, как Неля".