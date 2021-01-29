Германия намерена облегчить трудоустройство украинских заробитчан

Представители Украины и Германии договорились рассмотреть возможность заключения двустороннего межведомственного соглашения о сотрудничестве в сфере трудоустройства граждан обеих стран.



Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по итогам встречи заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игоря Дядюры с руководителем консульско-правового отдела посольства Германии в Украине Карстеном Майер-Вифхаузеном и первым секретарем посольства Франко Мюллером.



Стороны обсудили вопросы улучшения сотрудничества в трудоустройстве украинских работников в Германии, в частности, сезонных рабочих в сельском хозяйстве.



Участники встречи договорились рассмотреть возможность заключения двустороннего межведомственного соглашения о сотрудничестве в сфере трудоустройства граждан обеих стран. Текст проекта такого соглашения был передан представителями посольства Германии в Украине.



"Германия входит в число стран, куда больше направлены потоки трудовой миграции из Украины. Именно поэтому необходимо упорядочить этот вопрос и обеспечить социальную защиту граждан Украины. Соглашение между профильными ведомствами Украины и Германии позволит сделать процесс трудоустройства прозрачным и безопасным, а также откроет новые перспективы как перед украинским работниками, так и немецкими работодателями", - прокомментировал И.Дядюра.



Участники встречи договорились о проведении консультаций для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества и подготовки соответствующего проекта документа.



По итогам работы за девять месяцев 2020 года 436 лицензиатов предоставляли услуги по посредничеству, и за этот период ими было трудоустроено за рубежом 61,9 тыс. граждан Украины.



Наибольшие потоки трудовой миграции были на Кипр (12,3 тыс. человек), в Польшу (10,1 тыс. человек), Германию (6,3 тыс. человек), Великобританию (5,6 тыс. человек), Грецию (4 7 тыс. человек), Либерию (1,9 тыс. человек), Панаму (1,8 тыс. человек), на Маршалловы острова (1,8 тыс. человек), в Бельгию (1,6 тыс. человек), Литву ( 1,5 тыс. человек), Нидерланды (1,5 тыс. человек).



В то же время данные кадровых агентств отражают лишь незначительный сегмент трудовой миграции граждан Украины за границу, большинство трудоустраиваются без участия посредников.



По разным экспертным оценкам, за рубежом работает от 3 млн граждан Украины. Благоприятным сегментом трудовой миграции граждан Украины за границу является то, что соседние европейские страны (такие, как Польша , Чехия, Германия) целенаправленно принимают меры по упрощению процедуры трудоустройства кадров из Украины.



