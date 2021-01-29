Патриарх Варфоломей сделал прививку против ковида вакциной Sinovac

Такую же вакцину закупил Минздрав для Украины.

Патриарх Варфоломей сделал прививку против ковида вакциной Sinovac
Фото: protothema.gr

Вселенский патриарх Варфоломей сделал прививку против коронавирусной болезни китайской вакциной Sinovac. Такую же вакцину закупило Министерство здравоохранения для Украины.

Укол Варфоломею сделали в клинике Стамбульского университета в четверг, 28 января, сообщило издание Proto Thema.

Вселенский патриарх поблагодарил врачей и медсестер клиники за самопожертвование и выразил надежду, что как можно больше людей смогут получить вакцину и пандемию коронавирусной болезни удастся поскорее остановить.

Варфоломею уже 80 лет, а в Турции сейчас вакцинируют граждан старше 75 лет.

Для прививок используют вакцину CoronaVac, которая разработана китайской компанией Sinovac Biotech.

Напомним, что Украина законтрактовала 1,9 млн доз такой же вакцины с условием поставки через 30 дней после регистрации в стране-производителе или других странах с жесткой регуляторной политикой. На прошлой неделе вакцина получила согласование на использование в Бразилии, где проводились ее клинические испытания, и Украина ожидает первую партию в 700 тысяч доз вакцины в конце февраля.

Общая эффективность вакцины Sinovac по результатам испытаний в Бразилии оказалась чуть более 50%, но при этом она якобы дает стопроцентную защиту от тяжелых случаев. То есть заразиться коронавирусом после вакцинации возможно, но течение болезни будет легким или вообще бессимптомным.

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