Патриарх Варфоломей сделал прививку против ковида вакциной Sinovac
Такую же вакцину закупил Минздрав для Украины.
Вселенский патриарх Варфоломей сделал прививку против коронавирусной болезни китайской вакциной Sinovac. Такую же вакцину закупило Министерство здравоохранения для Украины.
Укол Варфоломею сделали в клинике Стамбульского университета в четверг, 28 января, сообщило издание Proto Thema.
Вселенский патриарх поблагодарил врачей и медсестер клиники за самопожертвование и выразил надежду, что как можно больше людей смогут получить вакцину и пандемию коронавирусной болезни удастся поскорее остановить.
Варфоломею уже 80 лет, а в Турции сейчас вакцинируют граждан старше 75 лет.
Для прививок используют вакцину CoronaVac, которая разработана китайской компанией Sinovac Biotech.
Напомним, что Украина законтрактовала 1,9 млн доз такой же вакцины с условием поставки через 30 дней после регистрации в стране-производителе или других странах с жесткой регуляторной политикой. На прошлой неделе вакцина получила согласование на использование в Бразилии, где проводились ее клинические испытания, и Украина ожидает первую партию в 700 тысяч доз вакцины в конце февраля.
Общая эффективность вакцины Sinovac по результатам испытаний в Бразилии оказалась чуть более 50%, но при этом она якобы дает стопроцентную защиту от тяжелых случаев. То есть заразиться коронавирусом после вакцинации возможно, но течение болезни будет легким или вообще бессимптомным.