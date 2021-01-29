Патриарх Варфоломей сделал прививку против ковида вакциной Sinovac

Вселенский патриарх Варфоломей сделал прививку против коронавирусной болезни китайской вакциной Sinovac. Такую же вакцину закупило Министерство здравоохранения для Украины.

Укол Варфоломею сделали в клинике Стамбульского университета в четверг, 28 января, сообщило издание Proto Thema.

Вселенский патриарх поблагодарил врачей и медсестер клиники за самопожертвование и выразил надежду, что как можно больше людей смогут получить вакцину и пандемию коронавирусной болезни удастся поскорее остановить.

Варфоломею уже 80 лет, а в Турции сейчас вакцинируют граждан старше 75 лет.

Для прививок используют вакцину CoronaVac, которая разработана китайской компанией Sinovac Biotech.

Напомним, что Украина законтрактовала 1,9 млн доз такой же вакцины с условием поставки через 30 дней после регистрации в стране-производителе или других странах с жесткой регуляторной политикой. На прошлой неделе вакцина получила согласование на использование в Бразилии , где проводились ее клинические испытания, и Украина ожидает первую партию в 700 тысяч доз вакцины в конце февраля.