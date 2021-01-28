Нефедов проиграл суд за должность руководителя Таможенной службы

Окружной административный суд отклонил иск Максима Нефедова о восстановлении в должности руководителя Государственной таможенной службы.

О решении, принятом 28 января, сообщила пресс-служба ОАСК.

Нефедов просил признать противоправным и отменить распоряжение от 24 апреля 2020 года о его увольнении, восстановить в должности и взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера его среднедневной зарплаты.

Суд решил, что Кабинет министров придерживался процедуры при увольнении Нефедова, и отказал в удовлетворении исковых требований.

Нефедов с решением не согласен и планирует его обжаловать, сказал он в комментарии "Радио Свобода".

"Я думаю, что о «волчьем правосудии» все у нас слышали, поэтому здесь каких-то, к сожалению, удивления или чрезмерных надежд, я думаю, ни у кого, в принципе, быть не могло. Конечно, я буду обжаловать. Конечно, цель - дойти до Верховного суда, на который у нас все-таки какие-то надежды в стране", - сказал Нефедов.

Напомним, что Нефедова уволили 24 апреля 2020 года за невыполнение Гостаможслужбой плана доходов.

После увольнения он пошел в политику, став депутатом Киевского городского совета от оппозиционной партии "Голос".