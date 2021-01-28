Рада одобрила создание Бюро экономических расследований

За проголосовали 242 нардепа.

Рада одобрила создание Бюро экономических расследований
Фото: nus.org.ua

Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении закон о создании Бюро экономической безопасности. За проголосовали 242 нардепа.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Согласно документу, Бюро экономической безопасности Украины - это центральный орган исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.

Новосозданный орган будет выполнять правоохранительную, аналитическую, экономическую, информационную и другие функции.

В проекте закона отмечается, что налоговая милиция недостаточно эффективна в расследовании экономических преступлений, поэтому есть необходимость избавить правоохранительные органы от несвойственных им функций и отделить правоохранительную функцию от сервисной функции налоговой.

Документ создает единый государственный правоохранительный орган, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями численностью до 4000 человек.

  • В Бюро передаются, в частности, полномочия СБУ по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию уголовных преступлений коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики;
  • Директор Бюро будет назначаться Кабмином по представлению Премьера по предложению конкурсной комиссии сроком на 5 лет, не более двух сроков подряд;
  • Конкурсная комиссия будет состоять из 9 человек: 3 - от СНБО, 3 - от ВРУ и 3 - от Правительства.

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать:

  • налаживанию партнерских отношений между бизнесом и контролирующими органами;
  • эффективности действий единого правоохранительного органа в борьбе с преступлениями в сфере экономики;
  • повышению позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, определяемой экспертами Всемирного банка.

Напомним, что 3 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3087-д "О Бюро экономической безопасности".

Расследование нарушений, которые отнесены к компетенции Бюро, смогут осуществлять исключительно детективы БЭБ. Запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовных правонарушений другому органу досудебного расследования.

Кроме того, предусмотрена ликвидация налоговой милиции, а также подразделений контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности.

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