Рада приняла в первом чтении закон Зеленского о реформе СБУ

Он предусматривает изменения в 26 законов и кодексов.

Рада приняла в первом чтении закон Зеленского о реформе СБУ
Фото: censor.net.ua

Верховная Рада приняла за основу закон президента Владимира Зеленского о реформе Службы безопасности Украины.

За него проголосовали 285 нардепов.

Законопроект №3196-д заменяет законы "О Службе безопасности Украины" и "Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины".

Он предусматривает изменения в 26 законов и кодексов, которые, в частности, дают возможность освободить СБУ от несвойственных для этой службы функций. Так, среди прочего, ликвидируются спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В законе разграничены контрразведывательная и оперативно-разыскная деятельности спецслужбы. Отдельно определены контрразведывательные мероприятия, а также основания и процедура получения санкции на их проведение.

При этом существенно ограничивается правоохранительная деятельность СБУ. Постепенно, к 2024 году, функцию досудебного расследования должны передать в Государственное бюро расследований.

В законе предусмотрено поэтапное сокращение штатной численности службы до 10 тысяч сотрудников, определены новые стандарты социальных гарантий сотрудникам и их денежного обеспечения.

Ранее комитет нацбезопасности рекомендовал парламенту принять законопроект в первом чтении.

Напомним, в августе 2019 года глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках реформы СБУ запланировано сократить количество ее сотрудников. При этом остальным поднимут зарплаты. Также после реформы введут систему спецзваний.

При этом Баканов отмечал, что не исключает, что на реформу СБУ влияли "враждебные спецслужбы".

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