Рада приняла в первом чтении закон Зеленского о реформе СБУ

Он предусматривает изменения в 26 законов и кодексов.

Верховная Рада приняла за основу закон президента Владимира Зеленского о реформе Службы безопасности Украины.

За него проголосовали 285 нардепов.

Законопроект №3196-д заменяет законы "О Службе безопасности Украины" и "Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины".

Он предусматривает изменения в 26 законов и кодексов, которые, в частности, дают возможность освободить СБУ от несвойственных для этой службы функций. Так, среди прочего, ликвидируются спецподразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В законе разграничены контрразведывательная и оперативно-разыскная деятельности спецслужбы. Отдельно определены контрразведывательные мероприятия, а также основания и процедура получения санкции на их проведение.

При этом существенно ограничивается правоохранительная деятельность СБУ . Постепенно, к 2024 году, функцию досудебного расследования должны передать в Государственное бюро расследований.

В законе предусмотрено поэтапное сокращение штатной численности службы до 10 тысяч сотрудников, определены новые стандарты социальных гарантий сотрудникам и их денежного обеспечения.

Ранее комитет нацбезопасности рекомендовал парламенту принять законопроект в первом чтении.

Напомним, в августе 2019 года глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках реформы СБУ запланировано сократить количество ее сотрудников. При этом остальным поднимут зарплаты. Также после реформы введут систему спецзваний.