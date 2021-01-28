Шмыгаль после отклонения Витренко обязан подать новую кандидатуру министра энергетики в течение 30 дней

Это устанавливается принятой в ноябре правкой в закон "О Кабинете министров".

Шмыгаль после отклонения Витренко обязан подать новую кандидатуру министра энергетики в течение 30 дней
Фото: Lb.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль обязан в 30-дневный срок подать кандидатуру министра энергетики, поскольку в парламенте не хватило голосов за назначение Юрия Витренко.

Это устанавливается поправкой в закон о "Кабинете министров", которая была проголосована в рамках принятия закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций". Закон вступил в силу в декабре.

Автором поправки является депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум, при обсуждении этой нормы в парламентском зале ее называли "поправкой против Шкарлета" - в то время еще исполняющего обязанности министра.

Депутат в комментарии LB.ua сообщила, что Витренко может оставаться исполняющим обязанности неограниченное время, но имеет ограниченные полномочия. В частности, он не может не только голосовать на заседаниях правительства, но и осуществлять реорганизацию своей отрасли и министерства, ликвидировать или продавать имущество или предприятия, назначать или увольнять руководителей предприятий.

"А премьер должен подать кандидатуру в течение 30 дней", - отметила она.

"В случае формирования Кабинета Министров Украины Верховной Радой Украины не в полном должностном составе, образования нового министерства, отклонения Верховной Радой Украины кандидатуры на должность члена Кабинета Министров Украины, освобождения от должности члена Кабинета Министров Украины представление о назначении на соответствующую должность члена Кабинета Министров Украины вносится в порядке, определенном этой статьей, в течение 30 дней соответственно со дня получения полномочий Кабинетом Министров Украины в порядке, установленном частью пятой статьи 10 настоящего Закона, принятия решения Кабинета Министров Украины о создании министерства, отклонения Верховной Радой Украины кандидатуры на должность члена Кабинета Министров Украина, освобождения от должности члена Кабинета Министров Украины", - говорится в статье закона.

Напомним, что впервые кандидатуру Витренко на должность министра энергетики отклонили 17 декабря. Уже 21 декабря его назначили и.о.

Во второй раз парламент отказал Витренко в назначении 28 января. За него проголосовали только 204 нардепа. Источники LB.ua во фракции "Слуга народа" сообщили, что третья попытка сделать из Витренко вице-премьера хотя и возможна, но маловероятна.

"В прошлом люди Ахметова не голосовали за Витренко, которого продвигал Игорь Коломойский. Витренко договорился с Ахметовым. И поэтому люди Коломойского не голосовали за него", - пояснили собеседники.

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