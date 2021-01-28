ОАСК признал незаконным постановление Кабмина о новом правописании

Решение не вступит в силу до апелляции.

Окружной административный суд Киева отменил постановление Кабинета министров, которым в 2019 году была утверждена новая редакция Украинского правописания.

Об этом сообщил проект Prosud.

Решение приняла коллегия в составе судей Натальи Клименчук, Игоря Ищука и Юлии Шрамко.

Истцами в этом деле выступили мать ученицы 7 класса из Херсона и ОО "Правовое государство", главой которой является адвокат Ростислав Кравец. По мнению истцов, правительство, принимая изменения в правописании, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что "осложнит его изучение и грамотное использование".

Адвокат Дмитрий Ильченко, представлявший позицию истцов, заявил, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку это не является его компетенцией. Также при рассмотрении якобы выяснилось, что "языковая комиссия" имела существенные разногласия и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством.

Напомним, что новое правописание вступило в силу в июне 2019 года.