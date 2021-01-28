?Правительство поддержало законопроект о новом админтерустройстве Украины

Документ в ближайшее время будет направлен на рассмотрение парламента.

Правительство приняло законопроект "О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Украины", который устанавливает четкие правила админтерустройства Украины.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

"Сейчас в Украине благодаря децентрализации сформировано новое современное админтерустройство. Соответственно, системных изменений требует и устаревшее законодательство. Ведь вопросы, связанные с изменениями границ или присвоением статуса определенного населенного пункта до сих пор регулируется актом 40-летней давности. Правительство приняло разработанный Минрегионом законопроект .. , который должен решить эту проблему", - говорится в сообщении.

Отмечается, что единственный документ, который регулирует эти вопросы, - это еще действующий Указ Президиума Верховного Совета УССР с 1981 года, большинство норм которого устарели или противоречат Конституции.

"Разработав этот законопроект, Минрегион в одном документе сконцентрировал четкие правила в сфере административно-территориального устройства. Законопроект определяет, какие органы должны инициировать, принимать решения о создании, ликвидации, установлении границ админтерединиц, их наименовании, определении категории и осуществлении учета населенных пунктов", - пояснил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

В частности, новый закон:

вводит понятие административно-территориального устройства Украины, админтерединицы, населенного пункта, территории территориальной общины и др .;

устанавливает порядок образования и ликвидации админтерединиц;

определяет полномочия органов по изменению границ административно-территориальных единиц, их наименованию, переименованию, определению административных центров и утверждение территорий территориальных общин

Кроме того, новый закон определит три уровня системы админтерустройства - базовый, субрегиональный и региональный, также сохраняется возможность образования районов в городах в качестве вспомогательного уровня админтерустройства. Как и в Конституции, админтерединицами определяются Автономная Республика Крым, области, районы, города, районы в городах, поселки и села. Города, поселки и села (населенные пункты) при этом являются основой для утверждения территорий территориальных общин.

Также предлагается внедрение Государственного реестра админтерединиц и территорий территориальных общин, который будет компонентом Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Законопроект в ближайшее время будет направлен на рассмотрение парламента.

Напомним, в октябре прошлого года в Украине создали атлас нового административно-территориального устройства. В нем указано 136 районов, названия, границы, площади, численности населения, состав общин каждого нового района каждой области.