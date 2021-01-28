Грузия вводит "карантин выходного дня"

Ограничения будут более жесткими, чем в Украине.

Грузия вводит "карантин выходного дня"
Фото: Радіо Свобода

В Грузии после возобновления работы магазинов и общественного транспорта введут "карантин выходного дня". В городах Тбилиси, Батуми, Гори, Телави, Поти и Зугдиди по субботам и воскресеньям не будет работать общественный транспорт, кафе, рестораны, магазины и рынки.

Об этом 28 января заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, передает "Грузия Online".

Чиновник пояснила, что для поддержания эпидситуации важно, чтобы два дня в неделю мобильность людей была низкой.

По ее словам, с учетом практики различных стран, было решено ввести ограничения два дня в неделю. Это необязательно должны быть суббота и воскресенье.

"Мы будем следить за ситуацией в масштабах страны и, возможно, вернемся к этому вопросу, чтобы решить, будут ли "закрытыми днями" суббота и воскресенье, или любой другой день недели", - пояснила Тикарадзе.

С 1 февраля в Грузии отменят ряд ограничений, введенных в стране с 28 октября, - заработают все, а не только продуктовые магазины и торговые центры. Также Грузия решила возобновить регулярные авиарейсы, которые были остановлены в марте 2020 года.

Напомним, "карантин выходного дня" действовал в Украине в течение трех недель в ноябре.

После окончания карантина выходного дня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что он не достиг ожидаемого эффекта, так что Минздрав не будет рекомендовать его продолжать. Впрочем, впоследствии он изменил мнение и добавил, что карантин не достиг ожидаемого эффекта, но все равно помог стабилизировать ситуацию.

По окончании этих ограничительных мер премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня - чисто украинская разработка, которой уже начинают пользоваться европейские страны. Однако в ноябре глава правительства сказал, что "это не украинское ноу-хау, мы видели его эффективность в Турции и Израиле".

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